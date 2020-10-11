Soberano, Hamilton vence GP de Eifel e iguala recorde de vitórias de Schumacher

Confira a classificação do GP de Eifel:
2º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 4s470
3º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault), a 14s613
4º) Sergio Perez (MEX/Racing Point), a 16s070
5º) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren), a 21s905
6º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), 22s766
7º) Charles Leclerc (ALE/Ferrari), 62s186
8º) Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point), a 32s596
9º) Romain Grosjean (FRA/Haas), a 39s081
10º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 40s035
11°) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 40s810
12º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a 41s476
13º) Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 49s585
14º) Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 54s449
15º) Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri), a 55s588
Abandonaram a prova:
Alexander Albon (TAI/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren)
Esteban Ocon (FRA/Renault)
George Russel (GBR/Williams)