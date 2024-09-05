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Seleção masculina de goalball garante medalha de bronze em Paris

Conquista foi alcançada após vitória de 5 a 3 sobre a China
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 set 2024 às 11:24

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:24

Conquista foi alcançada após vitória de 5 a 3 sobre a China
Conquista foi alcançada após vitória de 5 a 3 sobre a China Crédito: Alexandre Schneider/CPB
A seleção brasileira masculina de goalball conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris (França) após derrotar a China por 5 a 3, nesta quinta-feira (5) na Arena Paris 6. Este é o quarto pódio paralímpico seguido da equipe, após o ouro nos Jogos de Tóquio (2020), o bronze no Rio de Janeiro (2016) e a prata em Londres (2012).
O destaque do Brasil na partida desta quinta foi o ala/pivô Leomon Moreno, que marcou três gols. A equipe brasileira também contou com dois tentos de Parazinho.
O time masculino de goalball (formado por André Dantas, Emerson da Silva, Parazinho, Leomon Moreno, Paulo Saturnino e Romário Marques) era uma das grandes esperanças de medalha de ouro em Paris, pois tem três títulos mundiais e conquistou o ouro olímpico em Tóquio.

Seleção feminina

A seleção feminina de goalball do Brasil bateu na trave mais uma vez. Pela terceira vez seguida, a equipe terminou na quarta colocação do torneio paralímpico. O time brasileiro foi derrotado pela China nesta quinta-feira (5) por 6 a 0, em disputa realizada na Arena Paris Sul 6.

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