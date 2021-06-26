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Deu show

Seleção brasileira atropela a França e está na final da Liga das Nações

A partida ficou marcada por um reencontro mais do que esperado, afinal, na primeira fase da competição, a França venceu o Brasil

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 10:14
Após a derrota da seleção feminina na final da Liga das Nações, a seleção masculina disputou neste sábado (26) uma vaga na grande decisão da competição. Jogando diante da França, os brasileiros tiveram uma atuação de gala, não deram espaço para os adversários e venceram por 3 a 0.
Vôlei
A seleção teve uma grande atuação contra a França, venceu em sets diretos e aguarda pelo adversário na final da Liga das Nações Crédito: Divulgação/FIVB
Em uma manhã inspirada de Leal, o Brasil ganhou o primeiro set por 25 a 20. Depois disso, administrou o restante da partida com resultados ainda mais largos, como 25 a 18 e 25 a 19.
A partida ficou marcada por um reencontro mais do que esperado, afinal, na primeira fase da competição, a França venceu o Brasil.
Com vaga garantida na final, a seleção brasileira aguarda o vencedor de Eslovênia e Polônia para definir quem será seu adversário na final, que está marcada para este domingo (27), às 10h (de Brasília).

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