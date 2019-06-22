Sede do Cruzeiro é pichada: 'Itair Wagner sai ou morre'

Sede do Cruzeiro foi pichada Crédito: Reprodução/Instagram

A sede do Cruzeiro amanheceu neste sábado pichada. O ato foi endereçado ao presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e ao diretor de futebol, Itair Machado. "Itair Wagner sai ou morre", trazia a mensagem. Ainda pela manhã, o protesto foi coberto com tinta azul.

A assessoria do clube mineiro informou que o local possui várias câmeras de segurança e os pichadores já estão sendo identificados.

O Cruzeiro vive crise dentro e fora de campo. O time não vence há nove jogos e a diretoria enfrenta denúncias de rombos nas contas do clube e supostas práticas ilícitas.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquéritos para apurar denúncias sobre falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.