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Ameaça

Sede do Cruzeiro é pichada: 'Itair Wagner sai ou morre'

A assessoria do clube mineiro informou que o local possui várias câmeras de segurança e os pichadores já estão sendo identificados.

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 16:34

Publicado em 

22 jun 2019 às 16:34
Sede do Cruzeiro foi pichada Crédito: Reprodução/Instagram
A sede do Cruzeiro amanheceu neste sábado pichada. O ato foi endereçado ao presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e ao diretor de futebol, Itair Machado. "Itair Wagner sai ou morre", trazia a mensagem. Ainda pela manhã, o protesto foi coberto com tinta azul.
A assessoria do clube mineiro informou que o local possui várias câmeras de segurança e os pichadores já estão sendo identificados.
O Cruzeiro vive crise dentro e fora de campo. O time não vence há nove jogos e a diretoria enfrenta denúncias de rombos nas contas do clube e supostas práticas ilícitas.
A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquéritos para apurar denúncias sobre falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
A principal denúncia (feita pelo programa Fantástico, da Rede Globo, em 26 de maio), contra a atual administração do Cruzeiro, diz respeito à venda no ano passado de parte dos direitos econômicos do jovem Estevão William, já chamado de "Messinho", então com 11 anos, para pagar uma dívida com o empresário Cristiano Richard. A Lei Pelé e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem menores de 12 anos de possuir contratos empregatícios.

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