Richarlison se machuca e sai de campo chorando no campeonato inglês

O jogador capixaba Richarlison saiu de campo chorando no começo da partida do Tottenham contra o Southampton neste sábado (19), no Campeonato Inglês.
O atacante se machucou sozinho e precisou ser substituído logo aos quatro minutos do jogo. Chorando muito ao sair de campo, ele foi consolado pelo técnico Antonio Conte, por Kane e Son.
O estado emocional do brasileiro pode indicar lesão muscular grave. Ainda não há informação oficial sobre o que aconteceu.
Richarlison foi convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos no sábado que vem (25). Há dúvidas se terá condição de jogo.
A lesão é mais um problema no ano do atacante, que ainda luta para fazer seu primeiro gol no Inglês.