  • Richarlison se machuca e sai de campo chorando no campeonato inglês
Nova lesão

Richarlison se machuca e sai de campo chorando no campeonato inglês

O capixaba havia sido convocado para o amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos no sábado (25); agora há dúvidas se terá condição de jogo
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2023 às 14:47

Richarlison sai de campo chorando após se machucar Crédito: Redes sociais
O jogador capixaba Richarlison saiu de campo chorando no começo da partida do Tottenham contra o Southampton neste sábado (19), no Campeonato Inglês.
O atacante se machucou sozinho e precisou ser substituído logo aos quatro minutos do jogo. Chorando muito ao sair de campo, ele foi consolado pelo técnico Antonio Conte, por Kane e Son.
O estado emocional do brasileiro pode indicar lesão muscular grave. Ainda não há informação oficial sobre o que aconteceu.
Richarlison foi convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos no sábado que vem (25). Há dúvidas se terá condição de jogo.
A lesão é mais um problema no ano do atacante, que ainda luta para fazer seu primeiro gol no Inglês.

