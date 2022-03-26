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Treino após bombardeios

Pérez se torna 1° mexicano a conquistar pole na F-1

Enquanto isso, Lewis Hamilton continua a viver um drama com sua Mercedes. Desta vez, o britânico não passou nem mesmo do Q1, o que não acontecia desde 2017

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2022 às 18:11
Perez
O piloto da Red Bull, Sergio Perez, do México, conquista a pole position no Grande Prêmio de Fórmula 1, em Jiddah, na Arábia Saudita, neste sábado (26) Crédito: Hassan Ammar/AP
Mesmo após um bombardeio a cerca de 10 quilômetros do autódromo de Jeddah, na sexta-feira (25), os treinos classificatórios do GP da Arábia Saudita foram realizados normalmente neste sábado, como previsto, e terminaram com um resultado histórico. Sergio Pérez fez a volta mais rápida e se tornou o primeiro representante do México a conquistar a pole position na Fórmula 1.
Estreante na primeira posição do grid, o piloto mexicano completou sua última volta em 1min28s200, no instante final do Q3, e superou os ferraristas Charles Leclerc e Carlos Sainz. Após a dobradinha na corrida de estreia, no Bahrein, o monegasco da Ferrari vai largar em segundo no circuito de Jeddah, e o companheiro espanhol fica com o terceiro lugar do grid.
Já o atual campeão Max Verstappen ficou em quarto. Esteban Ocon, George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Kevin Magnussen completam o top 10. Enquanto isso, Lewis Hamilton continua a viver um drama com sua Mercedes. Desta vez, o britânico não passou nem mesmo do Q1, o que não acontecia desde 2017, quando ele bateu nos treinos do GP Brasil. Além da frustração do heptacampeão, dono do modesto 16º lugar do grid, a disputa foi marcada por um acidente assustador com Mick Schumacher, que teve o carro destruído, mas saiu consciente da pista.
Depois de o último treino livre terminar com Charles Leclerc, Max Verstappen e Sergio Pérez como donos dos três melhores tempos, os primeiros dez minutos do Q1 terminaram com liderança dupla da Haas, com Kevin Magnussen em primeiro, com 1min30s425, seguido por Schumacher. A partir dos oito minutos finais, contudo, a Ferrari e a Red Bull começaram a despontar.

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Os favoritos baixaram bastante os tempos. Verstappen assumiu a liderança ao marcar 1min29s330, pouco antes de Carlos Sainz roubar o posto, quando completou a volta em 1min28s855. Nesse ponto, Leclerc era o terceiro, acima de George Russel, da Mercedes, e Pérez. Lewis Hamilton, por sua vez, brigava entre os últimos colocados, em 16º lugar.
No fim das contas, o britânico melhorou o tempo e ganhou posições em alguns momentos, mas acabou mesmo em 16º. Assim, ficou de fora do Q2 pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2017, quando largou da última posição em Interlagos e terminou a corrida em quarto. Albon, Hulkenberg, Latifi e Tsunoda também foram eliminados. Já o top 3 ficou mesmo com Sainz, Verstappen e Leclerc.
Na disputa do Q2, os três seguiram brigando pela ponta. O que mais chamou a atenção, contudo, foi um acidente sofrido por Mick Schumacher. A batida forte acionou a bandeira vermelha e forçou a entrada da ambulância na pista para retirar o piloto de 23 anos. Enquanto o carro, bastante danificado, era retirado da pista, a Haas informou que Mick estava consciente, a caminho do centro médico.
Depois, a FIA confirmou que o piloto estava bem, mas foi levado ao hospital para exames, por precaução. Após longa paralisação, que durou quase um hora, o Q2 foi retomado e acabou com as eliminações de Norris, Ricciardo, Zhou e Stroll, além de Schumacher. Os melhores tempos foram de Sainz, com 1min28s686, Leclerc e Pérez.
Quando chegou a hora da atrasada disputa do Q3, a Ferrari voltou a mostrar toda a sua força. Sainz foi o primeiro a cravar o melhor tempo, em uma volta de 1min28s402, 0s044 atrás do parceiro monegasco. Enquanto isso, Verstappen mostrava dificuldades para diminuir o tempo, enquanto Pérez continuava consistente. Fora da disputa entre Red Bull e Ferrari, Russell e Ocon eram os principais destaques, em quarto e quinto, respectivamente.
Nos minutos finais, Leclerc evoluiu mais que o companheiro e conseguiu tomar o primeiro lugar, mas Sérgio Perez foi ainda melhor no último instante e alcançou a pole histórica ao anotar 1m28s200, deixando os dois ferraristas para trás. Verstappen, por sua vez, conseguiu se recuperar e saiu do sétimo para o quarto lugar. A primeira largada com um piloto mexicano na pole position está marcada para as 14 horas deste domingo (27) (horário de Brasília).

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