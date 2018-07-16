Pelé em Jucutuquara: craque marcou e deixou até o goleiro rival feliz

Quem é rei nunca perde a majestade. Dos seus tempos áureos nos campos até os dias de hoje, Pelé ainda é considerado o maior jogador de futebol do mundo. E os capixabas das antigas puderam ver toda a genialidade do craque em Vitória há 53 anos, quando ele jogou pela primeira e única vez no Espírito Santo e ainda marcou um gol na partida.

Em partida no dia 28 de julho de 1965, no antigo Estádio Governador Bley, em Jucutuquara (onde hoje é o campo do Ifes de Vitória), Pelé marcou um dos gols do triunfo do Santos por 3x1 sobre o Santo Antônio, um dos melhores times capixabas da época.

Naquela data, matéria do jornal A GAZETA trouxe como destaque Hoje tem Pelé & Cia em Gov. Bley contra o novo time do Santo Antônio. A reportagem mostrava a expectativa dos torcedores capixabas em conhecer o Rei após vários jogos terem sido desmarcados anteriormente.

Já no dia seguinte, a cobertura da partida destacou que o Santo Antônio não fez fiasco diante de um time como o Santos, que tinha no elenco cinco bicampeões mundiais pela Seleção (em 1958 e 1962): o goleiro Gilmar, o zagueiro Mauro, o volante Zito e os atacantes Coutinho e Pelé.

Adjalmo, goleiro do Santo Antônio que sofreu o único gol de Pelé no Espírito Santo Crédito: Arquivo AG

O Santos saiu na frente com gol de Coutinho logo aos cinco minutos da etapa inicial. O Santo Antônio conseguiu um empate, com Ciro, aos 27. Mas Coutinho marcou de novo aos 37 do primeiro tempo. Na segunda etapa, veio o gol de Pelé para sacramentar a vitória, aos 28 minutos.

Lembro que muita gente me sacaneou por ter sofrido o gol, mas eu fiquei muito feliz. Estou na história. Foi uma honra Adjalmo Francisco Teixeira, ex-goleiro do Santo Antônio

O gol em terras capixabas foi o 736º entre os 1.285 marcados pelo Rei em sua carreira. Então goleiro do Santo Antônio, Adjalmo Francisco Teixeira entrou para a história como o único a levar um gol de Pelé nos gramados capixabas, fato que ele lembra com muita felicidade.

Estádio Governador Bley, palco da primeira e única partida do rei do futebol no Estado Crédito: Reprodução

Jogar contra aquele time poderoso do Santos, com o Pelé, foi uma glória para a gente. Na época era difícil um time de São Paulo vir jogar aqui, e lembro que muita gente me sacaneou por ter sofrido o gol, mas eu fiquei muito feliz. Estou na história. Foi uma honra jogar e sofrer um gol do Pelé, contou Adjalmo, em entrevista para o Gazeta Online há dois anos.

A GAZETA destacou o jogo em suas páginas. Confira

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