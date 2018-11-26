Palmeiras bate Vasco e é campeão do Brasileirão

Pela décima vez o Palmeiras é o campeão brasileiro. Líder desde a 27ª rodada e em uma histórica arrancada após a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, o Verdão garantiu o título nacional na noite deste domingo (25) ao ganhar do Vasco em São Januário por 1 a 0 com gol do centroavante Deyverson.
Depois de 37 rodadas e uma boa disputa, o Palmeiras faturou o caneco diante de quase 22 mil torcedores estiveram no estádio para acompanhar o encontro, que foi marcado por pressão em sua totalidade.
NO GÁS
Os jogadores de Vasco e Palmeiras entraram em campo cientes da extrema importância que uma vitória sobre o adversário possuía. Para o lado Cruz-maltino, a garantia da permanência na elite do Brasileiro de 2019 de forma antecipada. Já para o Alviverde, a conquista do título do torneio com antecedência. Com isto, ambas as equipes foram no gás, pressionando na busca do gol, criando várias alternativas.
Com a mesma disposição vista na vitória sobre o São Paulo na rodada anterior, o Vasco criou diante do Palmeiras a primeira boa chance de gol aos dez minutos da etapa inicial, em chute de Andrey para boa defesa de Weverton. Yago Pikachu também levou perigo pouco após, com o Alviverde respondendo com Bruno Henrique. Maxi López, ao longo da primeira parte de jogo, também se destacou, procurando bem o jogo.
Na volta do intervalo, sabendo que o Flamengo vencia o Cruzeiro em seu jogo, o Palmeiras voltou acordado, passando a dominar o meio de campo diante de um Vasco recuado. Mas apesar deste domínio, porém, o Alviverde pecou na falta de pontaria, fazendo com que os vascaínos tivessem facilidade para afastar o perigo da sua grande área defensiva.
A falta de pontaria do Palmeiras não durou por todo o segundo tempo - para alegria dos torcedores que esperavam o gol para comemorar o título do Campeonato Brasileiro de maneira antecipada. E o gol acabou saindo aos 26 minutos da etapa final, com Deyverson aproveitou bom passe de Willian após receber de Dudu. Até o apito final, o resultado acabou se mantendo, com no acréscimo Yago Pikachu sendo expulso.
FICHA TÉCNICA
VASCO 0 X 1 PALMEIRAS
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 25/11/18 - 17h
Árbitro: Rafael Traci (PR)
Público: 21.066 pagantes
Renda: R$ 596.810,00
Cartões amarelos: Desábato, Leandro Castan, Andrey, Andrés Ríos (VAS); Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Gómez, Deyverson, Jean (PAL)
Cartões vermelhos: Pikachu
Gols: Deyverson (0-1), aos 26'2ºT
VASCO: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Henrique (Maranhão, aos 22'1ºT); Desábato (Raul, aos 11'2ºT), Andrey, Thiago Galhardo, Yago Pikachu e Kelvin (Marlone, aos 31'2ºT); Maxi López. Técnico: Alberto Valentim
PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa, aos 23'2ºT); Willian (Jean, aos 28'2ºT), Borja (Deyverson, aos 14'2ºT) e Dudu. Técnico: Luiz Felipe Scolari