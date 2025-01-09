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O abraço que mudou a trajetória de Rebeca Andrade

Nesta entrevista, Rebeca Andrade fala sobre ginástica, saúde mental, resiliência e sobre como ela chegou a pensar em desistir do esporte após lesões, mas, depois de um abraço emotivo da colega de equipe Lorrane Oliveira, deu a volta por cima.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 jan 2025 às 14:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 14:00

A ginasta Rebeca Andrade é a atleta brasileira mais condecorada da história dos Jogos Olímpicos, um posto conquistado graças a sua performance em Paris 2024, onde ela ganhou quatro medalhas.
Rebeca é também uma referência em inteligência emocional – ela, inclusive, faz terapia há 13 anos.
Nesta entrevista no Rio de Janeiro, ela conversa com a jornalista Camilla Veras Mota sobre ginástica, saúde mental, resiliência e sobre como ela chegou a pensar em desistir do esporte após lesões, mas, depois de um abraço emotivo da colega de equipe Lorrane Oliveira, deu a volta por cima.
A ginasta foi uma das cem mulheres escolhidas pela BBC para o projeto 100 Women de 2024.

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