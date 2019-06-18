Novo advogado diz que Najila não está com celular e autoriza buscas

Najila e Neymar Crédito: Reprodução

Najila Trindade esteve na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher nesta terça (18) e após passar horas no local, o novo advogado da modelo que acusa Neymar de estupro, Cosme Araújo Santos, afirmou que a polícia civil foi autorizada a entrar no apartamento de sua cliente para verificar se o celular de sua cliente está no local.

"Autorizei a polícia e foram lá porque eu autorizei e ela também. Quem é vítima não tem que ter receio. Muitas pessoas falaram. Vão verificar se está lá", falou Cosme Araújo Santos em entrevista a jornalistas na saída da delegacia.

A Justiça expediu mandado de busca e apreensão para o endereço onde Najila mora para que o celular da modelo seja apreendido. O celular teria um vídeo de 7 minutos do segundo encontro entre Najila e Neymar. Apenas um minuto das imagens foram divulgadas e Najila aparece batendo no jogador.

O aparelho também teria as trocas de mensagens entre a modelo e o jogador e entre Najila e uma amiga. Segundo o advogado, Najila não está com o celular desde o dia 7 de junho, quando deu depoimento na delegacia de defesa da mulher e isso foi registrado em ata nesta terça.

"Ela não tinha o aparelho telefônico. Ela disse onde ficou o aparelho: ou foi no carro do ex-advogado ou na casa que ela esteve no dia que saiu daqui [quando prestou depoimento]. Já tinha ficado antes. Ficou na casa ou dentro do carro do ex-advogado. Consignou isso em ata", disse o advogado.

A reportagem entrou em contato com o antigo advogado de Najila, Danilo Garcia de Andrade. "Na imagem na Bahia ou na rodoviária ela está com o celular na mão. Se ela não comprou em nenhum outro lugar, é o mesmo celular. Ela já entrou em contradição várias vezes. Ela agora fala que perdeu o celular, não sabe se esqueceu no carro ou na casa de alguém. Reitero que este celular nunca esteve em minha mão, o tablet tampouco. Não sei se existe ou não existe, e nunca tive acesso ao vídeo", afirmou.