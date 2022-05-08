Nova Venécia vence Ferroviária de virada e se mantém no G-4

O Nova Venécia venceu a Ferroviária, na tarde deste domingo (8), e cumpriu o objetivo de seguir no G-4 do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D. Pela quarta rodada da competição, o Leão do Norte fez valer o mando de campo e bateu a Locomotiva, de virada, pelo placar de 2 a 1, no Zenor Pedrosa.
Os gols foram marcados em tempos distintos. Logo aos cinco minutos, a Ferroviária abriu o placar em trapalhada do zagueiro Max Miller, que jogou contra o próprio patrimônio ao tentar cortar cruzamento fraco de Thomaz, conforme apurou o GE ES. O Nova Venécia, por sua vez, deixou tudo igual no final do primeiro tempo com Patrick de cabeça, completando cruzamento da direita. Na segunda etapa, Caio Monteiro aproveitou falha do zagueiro Léo Silva para concretizar a virada do Leão do Norte.
Com o resultado, o Nova Venécia foi aos oito pontos ganhos e segue invicto na terceira colocação do Grupo 6 da Série D do Brasileirão. Novamente derrotada, a Ferroviária estaciona na sexta colocação com quatro pontos somados.
A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2022 prossegue no próximo final de semana com os jogos da quinta rodada do Grupo 6. No sábado, às 16h (de Brasília), o Nova Venécia visita o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Mais tarde, às 17h, a Ferroviária recebe a Inter de Limeira na Fonte Luminosa.
*Com informações do GE ES