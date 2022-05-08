Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Nova Venécia vence Ferroviária de virada e se mantém no G-4
Série D

Nova Venécia vence Ferroviária de virada e se mantém no G-4

Com o resultado, o Nova Venécia foi aos oito pontos ganhos e segue invicto na terceira colocação do Grupo 6 da Série D do Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2022 às 18:58

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 18:58

Nova Venécia x Ferroviária
Nova Venécia x Ferroviária Crédito: Samuel Gomes/Nova Venécia FC
O Nova Venécia venceu a Ferroviária, na tarde deste domingo (8), e cumpriu o objetivo de seguir no G-4 do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D. Pela quarta rodada da competição, o Leão do Norte fez valer o mando de campo e bateu a Locomotiva, de virada, pelo placar de 2 a 1, no Zenor Pedrosa.
Os gols foram marcados em tempos distintos. Logo aos cinco minutos, a Ferroviária abriu o placar em trapalhada do zagueiro Max Miller, que jogou contra o próprio patrimônio ao tentar cortar cruzamento fraco de Thomaz, conforme apurou o GE ES. O Nova Venécia, por sua vez, deixou tudo igual no final do primeiro tempo com Patrick de cabeça, completando cruzamento da direita. Na segunda etapa, Caio Monteiro aproveitou falha do zagueiro Léo Silva para concretizar a virada do Leão do Norte.
Com o resultado, o Nova Venécia foi aos oito pontos ganhos e segue invicto na terceira colocação do Grupo 6 da Série D do Brasileirão. Novamente derrotada, a Ferroviária estaciona na sexta colocação com quatro pontos somados.
A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2022 prossegue no próximo final de semana com os jogos da quinta rodada do Grupo 6. No sábado, às 16h (de Brasília), o Nova Venécia visita o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Mais tarde, às 17h, a Ferroviária recebe a Inter de Limeira na Fonte Luminosa.
*Com informações do GE ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Brasileiro Série D
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados