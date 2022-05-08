Nova Venécia vence Ferroviária de virada e se mantém no G-4

Os gols foram marcados em tempos distintos. Logo aos cinco minutos, a Ferroviária abriu o placar em trapalhada do zagueiro Max Miller, que jogou contra o próprio patrimônio ao tentar cortar cruzamento fraco de Thomaz, conforme apurou o GE ES. O Nova Venécia, por sua vez, deixou tudo igual no final do primeiro tempo com Patrick de cabeça, completando cruzamento da direita. Na segunda etapa, Caio Monteiro aproveitou falha do zagueiro Léo Silva para concretizar a virada do Leão do Norte.