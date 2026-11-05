Neymar e Vini Jr. homenageiam Cristiano Ronaldo após adeus à seleção portuguesa

Neymar comentou a postagem onde Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria da seleção portuguesa.

Neymar curtiu a postagem e comentou: "Lenda". O brasileiro ainda colocou um emoji de palmas.

Seis vezes eleita a melhor do mundo pela Fifa, Marta reagiu à postagem. A jogadora comentou uma série de corações.

Vini Jr. exaltou Cristiano Ronaldo e escreveu: "Para sempre o número um". nesta quinta-feira (5), ele veste a camisa 7 do Real Madrid, que um dia foi do astro português.

Outro atleta brasileiro que reagiu à publicação foi o surfista Italo Ferreira. "Você é o mais brabo de todos!", escreveu.

Ex-companheiro de Real e seleção, o ex-zagueiro Pepe também reagiu à postagem: "Foi mais do que futebol. Obrigado por tudo, Cris". O Manchester United exaltou a carreira de Cristiano: "Parabéns, pela incrível carreira internacional". A Juventus fez um post: "Parabéns por uma jornada incrível com Portugal, Cristiano".

O perfil oficial da Copa do Mundo, gerido pela Fifa, agradeceu Cristiano Ronaldo. "Obrigado, Cristiano", publicou junto de uma montagem onde o português aparece no começo da carreira e atualmente vestindo a camisa de Portugal.

Cristiano Ronaldo se despede de Portugal

O atacante anunciou que "chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós". A despedida aconteceu em vídeo publicado no Instagram.

"Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se também com o coração. Termino uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi na seleção, não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo pessoas. [...] Porque, no fim de tudo, o futebol é muito maior do que um jogo. O futebol são as pessoas. Durante toda a minha carreira na seleção, procurei superar os meus limites. Quis ganhar, quis ser o melhor, quis fazer história. Sempre fui exigente comigo próprio. Sempre quis mais. Sempre acreditei que podíamos chegar mais longe. E dei tudo o que tinha por esta camisa. Houve tardes e noites perfeitas. Houve vitórias que nunca esquecerei. Houve derrotas que ainda nesta quinta-feira (5) me custa recordar. Também falhei. Também sofri. Também houve momentos em que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tantos desejavam. Mas nunca desisti. E, acima de tudo, nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal", disse Cristiano.

O atacante agradeceu aos torcedores, família, treinadores e companheiros de seleção que teve ao longo dos anos. "Obrigado por terem acreditado em mim. Obrigado por me terem permitido viver um sonho que comecei quando era apenas um menino, na Madeira, a correr atrás de uma bola", afirmou.

"Hoje termino a minha caminhada dentro de campo com a seleção nacional, saio de cabeça levantada com orgulho no caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Continuarei a se ver, a vibrar e a celebrar cada vitória de Portugal com o si. Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter o merecido de representar o melhor país do mundo. Obrigado por estes 23 anos", disse o jogador.