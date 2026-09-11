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Automobilismo

Neste domingo (13), Copa VOE define os campeões de Velocidade na Terra em Aracruz

Edição encerra o Campeonato no domingo, com 27 pilotos inscritos em três categorias.

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2026 às 13:26
Velocidade na terra
Velocidade na terra Cíntia Oliveira

Pelo quarto ano consecutivo, a pista do bairro Morobá, que substituiu o Barrodromo de Jacaraípe, finalizará mais um campeonato estadual de Velocidade na Terra, disputada em 5 Copas com rodada dupla durante o ano. A Copa VOE Superfinal VNT 2026 encerra o Campeonato no domingo, com 27 pilotos inscritos, 64 pontos a serem disputados em três categorias.

Na principal categoria, Graduados Pro, o piloto Anaylson Liliu chega na disputa como líder, com 116 pontos e vantagem de 16 sobre Betinho Sartório e 20 sobre Vitinho Borghi. 

Embalado pela sequência de bons resultados e ensaiando abandonar as competições capixabas para se dedicar as provas nacionais da categoria, Liliu quer o título. 

Ano passado fui campeão fazendo dupla com Romildo Strey. Agora quero o título em Aracruz e me preparar para mais um Brasileiro de VNT que é o meu sonho! É um evento que reúne os melhores e o investimento é grande. Em 2022 fui campeão mas, devido a marca de uma válvula que usei, fui desclassificado na vistoria técnica. Entro na pista para vencer, mas cheguei na final com uma vantagem que posso administrar. Ficarei de olho, principalmente no Vitinho Borghi e Betinho Sartório

Anaylson Liliu Piloto

Na categoria Light acontece uma decisão mais aberta, pois cinco pilotos estão na disputa do título. Arthur Scaquete lidera com 105 pontos, mas Thiago Carlesso, Lucas Thompson, Diego Nena e Patrick Marinoti estão todos a menos de 20 pontos do líder. E como os 64 pontos são somados a pole, a volta mais rápida e resultado das duas baterias (nona e décima etapas), a categoria chamará atenção, pois vale a mudança de categoria para o próximo ano. Na mesma expectativa da Light, os pilotos da categoria Graduados também estão em busca de promoção para a PRO. 

Além das disputas na pista, a organização prepara uma megaestrutura para receber o público e as famílias durante todo o domingo. O espaço contará com praça de alimentação coberta, com diversos tipos de comidas e bebidas, espaço kids, arquibancada, sorteio de brindes e a tradicional Carona Radical, proporcionando ao público a oportunidade de sentir de perto a emoção de andar em um carro de competição na pista de terra.


Os treinos livres acontecerão no sábado (12), deixando o domingo para os treinos cronometrados e as baterias decisivas, entrega da premiação e uma confraternização no local. O evento do domingo inicia as 9h e a previsão de encerramento é prevista para 315h. O evento tem a supervisão da Federação de Automobilismo do Espírito Santo e a organização da ASAA.

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