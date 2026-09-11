Neste domingo (13), Copa VOE define os campeões de Velocidade na Terra em Aracruz

Além das disputas na pista, a organização prepara uma megaestrutura para receber o público e as famílias durante todo o domingo. O espaço contará com praça de alimentação coberta, com diversos tipos de comidas e bebidas, espaço kids, arquibancada, sorteio de brindes e a tradicional Carona Radical, proporcionando ao público a oportunidade de sentir de perto a emoção de andar em um carro de competição na pista de terra.





Os treinos livres acontecerão no sábado (12), deixando o domingo para os treinos cronometrados e as baterias decisivas, entrega da premiação e uma confraternização no local. O evento do domingo inicia as 9h e a previsão de encerramento é prevista para 315h. O evento tem a supervisão da Federação de Automobilismo do Espírito Santo e a organização da ASAA.