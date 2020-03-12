NBA suspende temporada após jogador contrair coronavírus

Agência Brasil - A NBA anunciou na noite desta quarta-feira (11) que suspenderá a atual temporada após o pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert, testar positivo para coronavírus.
Segundo a Liga de Basquete dos Estados Unidos, o resultado do teste foi divulgado pouco antes do início da partida entre o Jazz e o Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Naquele momento, o jogo foi cancelado. O jogador em questão não estava na arena.
Além disso, a liga informou que está suspendendo a temporada após a conclusão do cronograma de jogos de quarta-feira até novo aviso. A NBA usará esse hiato para determinar os próximos passos para avançar em relação à pandemia de coronavírus.