NBA suspende temporada após jogador contrair coronavírus

Pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert testou positivo para coronavírus Crédito: Paul Holcomb

Agência Brasil - A NBA anunciou na noite desta quarta-feira (11) que suspenderá a atual temporada após o pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert, testar positivo para coronavírus.

Segundo a Liga de Basquete dos Estados Unidos, o resultado do teste foi divulgado pouco antes do início da partida entre o Jazz e o Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Naquele momento, o jogo foi cancelado. O jogador em questão não estava na arena.