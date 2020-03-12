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Covid-19

NBA suspende temporada após jogador contrair coronavírus

Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para o vírus na noite desta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de Março de 2020 às 23:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 23:42
Pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert testou positivo para coronavírus Crédito: Paul Holcomb
Agência Brasil - A NBA anunciou na noite desta quarta-feira (11) que suspenderá a atual temporada após o pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert, testar positivo para coronavírus.
Segundo a Liga de Basquete dos Estados Unidos, o resultado do teste foi divulgado pouco antes do início da partida entre o Jazz e o Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Naquele momento, o jogo foi cancelado. O jogador em questão não estava na arena.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além disso, a liga informou que está suspendendo a temporada após a conclusão do cronograma de jogos de quarta-feira até novo aviso. A NBA usará esse hiato para determinar os próximos passos para avançar em relação à pandemia de coronavírus.

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