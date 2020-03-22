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Por causa da pandemia

Marcos diz que pagará salário mínimo para dez pessoas que perderem emprego

A determinação do governador de São Paulo, João Dória, de quarentena para todos os serviços não essenciais a partir da próxima terça-feira (24) por conta do vírus pode afetar a economia e, por isso, Marcos prometeu ajudar

Publicado em 22 de Março de 2020 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 08:43
Ex-goleiro Marcos, que atuou pelo Palmeiras e pela seleção brasileira Crédito: Reprodução/ Instagram
Em publicação nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos prometeu pagar o salário mínimo de dez pessoas que eventualmente perderem seus empregos por conta da pandemia do novo coronavírus.
A determinação do governador de São Paulo, João Dória, de quarentena para todos os serviços não essenciais a partir da próxima terça-feira (24) por conta do vírus pode afetar a economia e, por isso, Marcos prometeu ajudar.
"Vou assumir o salário mínimo de dez pessoas que porventura venham a perder seus empregos por conta dessa crise que estamos, por seis meses, até que as coisas voltem ao normal!", escreveu o ex-goleiro.

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"Bora sair de 'discursinho' de internet e ajudar na prática! Cada um faz o que pode! Deus nos abençoe!", completou na legenda da publicação.
Mais cedo, Fernando Prass, que hoje defende o Ceará, abriu espaço em seu perfil no Instagram para divulgar pequenas empresas durante os próximos 14 dias. O ídolo do Palmeiras disse que poderão aparecer em seus stories um empreendimento por dia. A iniciativa busca incentivar os trabalhos que poderão ser afetados pelo período de quarentena por causa do coronavírus.

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