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Álcool será restrito nos estádios da Copa América, diz gerente

As partidas que serão disputadas em Porto Alegre e São Paulo não terão a venda de cerveja nos estádios; entenda

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 11:25

Publicado em 

19 abr 2019 às 11:25
Crédito: Pixabay
Diferentemente da Copa de 2014, o torcedor que for aos estádios assistir à Copa América deste ano terá restrições para o consumo de bebidas alcoólicas. Sem uma Lei Geral que autorize dribles na legislação, a organização do torneio terá de ceder. "Vamos seguir as leis de cada estado", afirmou Thiago Jannuzzi, que é gerente geral do Comitê Organizador Local (COL), em entrevista à reportagem do Estado.
Assim, as partidas que serão disputadas em Porto Alegre e São Paulo não terão a venda de cerveja nos estádios. Em Belo Horizonte, a lei atual permite a comercialização até o intervalo dos jogos, mas tramita na Assembleia Legislativa mineira um projeto para liberar durante toda a partida. Apenas Salvador e Rio de Janeiro não têm nenhum tipo de restrição. Confira a entrevista com o executivo.
Como está a definição para os locais de treinos das seleções?
O COL fez diversas visitas técnicas e está no processo final de definição dos Campos Oficiais de Treinamento (COT) de cada cidade-sede.
O comitê tem encontrado resistência de clubes ou municípios?
Não, muito pelo contrário. A receptividade e o desejo de participar de alguma forma da Copa América tem sido grande por parte de todos.
Como será feito o uso dos estádios oficiais?

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