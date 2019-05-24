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Eletroestimulação

Lais Souza levanta as pernas e mostra evolução em vídeo no ES

A ex-ginasta, que mora em Vila Velha, se mostra bastante animada com a evolução do tratamento

Publicado em 

24 mai 2019 às 15:02

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 15:02

Laís Souza levanta as pernas durante tratamento em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
Motivos não faltam para comemorar. Apesar de dura, a batalha da ex-ginasta Lais Souza, de 30 anos, na busca por recuperar os movimentos do corpo, já ganhou um capítulo extra de esperança. Tetraplégica desde 2014, quando se acidentou em uma estação de esqui, Laís já vê avanços no tratamento. Nesta sexta-feira (24), ela publicou numa rede social um vídeo levantando as pernas, com a ajuda de eletroestimuladores.
No vídeo, feito no Espírito Santo, repete um movimento que ela já consegue fazer há algum tempo. 
"Esse movimento já faço há algum tempo, o que melhora é o fato que com a repetição meu corpo adquiri mais musculatura e o exercício fica mais completo. Nesse vídeo é com a eletroestimulação, melhora minha musculatura, minha circulação, minha mente. Não há conexão com voltar andar diretamente", explica Lais.
> Entrevista: "Estou apaixonada pelo ES", diz Laís Souza sobre viver em Vila Velha
Na final da filmagem é possível ainda ver a felicidade do seu cachorro Skank ao perceber o movimento da dona. Lais tem o movimento dos ombros, do pescoço e cabeça. 
"Meu cachorro não me acompanha, ele faz a fisioterapia individual em mim, mordendo meu pé. Hoje foi o primeiro dia que aproveitei uma manhã livre para fazer exercício na minha própria casa - e lá, ele só fica realmente grudado em mim."
A ex-ginasta agradece a repercussão que os vídeos de seu tratamento têm obtido nas suas redes sociais. "A repercussão é sempre muito maior que podia imaginar, e sempre com muito carinho, sinto-me abençoada", completa. 
Lais mora em Vila Velha com a namorada e está sempre mostrando seu tratamento para voltar a andar nas redes sociais, como forma de incentivar pessoas que também vivem momentos parecidos com o dela.

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