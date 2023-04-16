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Argentino na área

Jorge Sampaoli chega ao Rio e vai ao Maracanã ver jogo do Flamengo

Novo técnico do rubro-negro vai assistir à estreia do time no Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), contra o Coritiba

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 15:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2023 às 15:19
RIO DE JANEIRO - Jorge Sampaoli já está entre nós. O técnico argentino desembarcou na manhã deste domingo (16), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi recebido pelo diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel. O argentino de 63 anos está animado para assumir o comando do time alvirrubro e foi ao Maracanã para assistir à estreia do time no Brasileirão diante do Coritiba, a partir das 16h.
"Estou feliz com a possibilidade e espero corresponder a toda expectativa que vocês têm em mim. Sim, conhecer alguns jogadores do elenco ajuda. Primeiro é chegar, diagnosticar e ver como estão. E depois vamos propor um trabalho que seguramente dê resultados", falou o treinador ao desembarcar no Rio de Janeiro para a TVFla, canal oficial do Flamengo no YouTube.
Jorge Sampaoli se apresenta como novo técnico do Flamengo
Jorge Sampaoli se apresenta como novo técnico do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
"A gente está muito feliz com a contratação do Sampaoli. É um sonho antigo dessa diretoria, todas as vezes que tentamos sua contratação ele estava empregado. Agora a gente conseguiu e tenho certeza que vai ser um trabalho de muito sucesso.", falou o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel.
O técnico argentino começa a trabalhar com o time na segunda-feira (17), mas, antes, vai assistir à estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (16), contra o Coritiba, no Maracanã, às 16h. A equipe entra em campo ainda sob comando de Mario Jorge, técnico interino, que geriu o elenco após a demissão de Vítor Pereira.
Jorge Sampaoli comandou a seleção argentina entre 2017 e 2018, estando a frente do elenco liderado por Lionel Messi na Copa do Mundo da Rússia. A Argentina foi eliminada pela França nas oitavas de final do Mundial. É a terceira passagem do treinador pelo futebol brasileiro, Sampaoli comandou o Santos na temporada de 2019, e o Atlético-MG, em 2020.
A última equipe comandada pelo treinador foi o Sevilla, que foi gerida pelo argentino em duas oportunidades, entre junho 2016 e maio de 2017 e uma última passagem que durou cinco meses, entre outubro de 2022 e março de 2023.

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