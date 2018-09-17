Jogador de vôlei brasileiro é encontrado morto na Espanha

Jogador brasileiro foi encontrado morto aos 26 anos Crédito: Reprodução/Twitter

O jogador brasileiro de vôlei Vinícius Noronha da Silva, de 26 anos, foi encontrado morto em sua casa, na Espanha, na manhã desta segunda-feira. O Voleibol Teruel, clube pelo qual atuava no país, confirmou o falecimento do atleta, de causa ainda não esclarecida.

Membros do clube encontraram o corpo de Vinícius após o jogador não se apresentar junto com os companheiros para viajar. O time se preparava para ir até Alcañiz, onde disputaria um amistoso de pré-temporada contra o Lilla Grau de Castellón. Todas as atividades relacionadas ao vôlei que aconteceriam hoje na cidade foram canceladas.

O presidente do clube, Carlos Ranera, disse ao "Diario de Teruel" que o jogador não apresentou problemas nos testes físicos realizados pelo time. Segundo o jornal local, já foi feito o contato com a família, e a autópsia para descobrir a causa da morte deve ser realizada nesta terça-feira.