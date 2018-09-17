Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Jogador de vôlei brasileiro é encontrado morto na Espanha
Causa desconhecida

Jogador de vôlei brasileiro é encontrado morto na Espanha

Causa do falecimento de Vinícius Noronha da Silva, 26 anos, ainda é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 12:40

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 12:40

Jogador brasileiro foi encontrado morto aos 26 anos Crédito: Reprodução/Twitter
O jogador brasileiro de vôlei Vinícius Noronha da Silva, de 26 anos, foi encontrado morto em sua casa, na Espanha, na manhã desta segunda-feira. O Voleibol Teruel, clube pelo qual atuava no país, confirmou o falecimento do atleta, de causa ainda não esclarecida.
Membros do clube encontraram o corpo de Vinícius após o jogador não se apresentar junto com os companheiros para viajar. O time se preparava para ir até Alcañiz, onde disputaria um amistoso de pré-temporada contra o Lilla Grau de Castellón. Todas as atividades relacionadas ao vôlei que aconteceriam hoje na cidade foram canceladas.
O presidente do clube, Carlos Ranera, disse ao "Diario de Teruel" que o jogador não apresentou problemas nos testes físicos realizados pelo time. Segundo o jornal local, já foi feito o contato com a família, e a autópsia para descobrir a causa da morte deve ser realizada nesta terça-feira.
Em sua conta no Twitter, o Clube Voleibol Teruel, equipe que Vinícius defendia desde 2015, postou uma homenagem ao jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigdalite de repetição: veja as formas de tratamento da condição
Imagem de destaque
Aliado de Arnaldinho sai do PSDB e se filia ao partido de Casagrande
Imagem de destaque
Polícia Civil recupera baterias de lítio furtadas e prende homem em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados