Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  Hamilton garante 98ª pole position da carreira e larga em 1º no Bahrein
Fórmula 1

Hamilton garante 98ª pole position da carreira e larga em 1º no Bahrein

Piloto disse que ainda não teve como celebrar o heptacampeonato da Fórmula 1 em tempos de Covid-19

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 17:51
Lewis Hamilton ganhou outro prêmio Pirelli Pole Position com o melhor tempo nos treinos do GP do Bahrein
Lewis Hamilton ganhou outro prêmio Pirelli Pole Position com o melhor tempo nos treinos do GP do Bahrein Crédito: Twitter/@F1
Assim como na sessão de treinos livres mais representativa do GP do Bahrein, que aconteceu na sexta-feira (27), Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido e garantiu sua 98ª pole position da carreira no Oriente Médio, neste sábado.
O inglês, que já garantiu o título da F-1 - seu heptacampeonato, fez o tempo de 1min27s264. A Mercedes fechou a primeira fila, com Valtteri Bottas assegurando a segunda posição no grid de largada; Max Verstappen, da Red Bull Racing, ficou com o terceiro melhor tempo.
O holandês ficou satisfeito com o resultado e disse que "pelo menos largo no lado limpo da pista". Até os instantes finais, ele tinha o segundo melhor tempo. "Acho que nós acertamos o carro tentando fazer o melhor comprometimento possível entre o que seria o melhor para a classificação e para a corrida, e fomos pelo caminho correto.".
Já Hamilton disse que as comemorações após o heptacampeonato, conquistado há pouco menos de duas semanas, não o atrapalharam simplesmente porque ele não teve como celebrar em tempos de Covid-19.
"Eu realmente não comemorei nada! Fiquei só treinando e me certificando de que chegaria preparado para estas últimas corridas. É a continuação do que conseguimos fazer juntos, eu e a equipe. Cada vez eu fico mais impressionando com o que conseguimos fazer. Eu cheguei aqui pensando 'vou curtir, me divertir' porque o mais importante é curtir o que você está fazendo. E agora que não tem mais pressão, é como se me liberasse e pudesse pilotar como eu consegui.".
O GP do Bahrein, antepenúltima etapa do campeonato, tem largada às 11h10 deste domingo (horário de Brasília). Ainda há brigas pelo vice entre os pilotos, pelo terceiro lugar entre as equipes e o próprio Hamilton ainda tem mais um recorde para buscar: se vencer as três corridas que faltam, bate Schumacher como o piloto que venceu mais corridas em um ano.

Grid de largada do GP do Bahrein

  1. Lewis Hamilton/ING - Mercedes
  2. Valteri Bottas/FIN - Mercedes
  3. Max Verstappen/HOL - Red Bull
  4. Alexander Albon/TAI - Red Bull
  5. Sergio Perez/MEX - Racing Point
  6. Daniel Ricciardo/AUS - Renault
  7. Esteban Ocon/FRA - Renault
  8. Pierre Gasly/FRA - AlphaTauri
  9. Lando Norris/ING - McLaren
  10. Daniil Kyvat/RUS - AlphaTauri
  11. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
  12. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
  13. Lance Stroll (CAN/Racing Point)
  14. George Russell (ING/Williams)
  15. Carlos Sainz (ESP/McLaren)
  16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)
  17. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)
  18. Kevin Magnussen (DIN/Haas)
  19. Romain Grosjean (FRA/Haas)
  20. Nicholas Latifi (CAN/Williams)

Veja Também

Hamilton é o grito contra o racismo na Fórmula 1 e exemplo para jovens negros

Globo muda de ideia e renegocia transmissão da Fórmula 1 em 2021

Hamilton protesta contra assassinato no RS: 'Outra vida negra perdida'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados