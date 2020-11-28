Hamilton garante 98ª pole position da carreira e larga em 1º no Bahrein

Assim como na sessão de treinos livres mais representativa do GP do Bahrein, que aconteceu na sexta-feira (27), Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido e garantiu sua 98ª pole position da carreira no Oriente Médio, neste sábado.
O inglês, que já garantiu o título da F-1 - seu heptacampeonato, fez o tempo de 1min27s264. A Mercedes fechou a primeira fila, com Valtteri Bottas assegurando a segunda posição no grid de largada; Max Verstappen, da Red Bull Racing, ficou com o terceiro melhor tempo.
O holandês ficou satisfeito com o resultado e disse que "pelo menos largo no lado limpo da pista". Até os instantes finais, ele tinha o segundo melhor tempo. "Acho que nós acertamos o carro tentando fazer o melhor comprometimento possível entre o que seria o melhor para a classificação e para a corrida, e fomos pelo caminho correto.".
Já Hamilton disse que as comemorações após o heptacampeonato, conquistado há pouco menos de duas semanas, não o atrapalharam simplesmente porque ele não teve como celebrar em tempos de Covid-19.
"Eu realmente não comemorei nada! Fiquei só treinando e me certificando de que chegaria preparado para estas últimas corridas. É a continuação do que conseguimos fazer juntos, eu e a equipe. Cada vez eu fico mais impressionando com o que conseguimos fazer. Eu cheguei aqui pensando 'vou curtir, me divertir' porque o mais importante é curtir o que você está fazendo. E agora que não tem mais pressão, é como se me liberasse e pudesse pilotar como eu consegui.".
O GP do Bahrein, antepenúltima etapa do campeonato, tem largada às 11h10 deste domingo (horário de Brasília). Ainda há brigas pelo vice entre os pilotos, pelo terceiro lugar entre as equipes e o próprio Hamilton ainda tem mais um recorde para buscar: se vencer as três corridas que faltam, bate Schumacher como o piloto que venceu mais corridas em um ano.
Grid de largada do GP do Bahrein
- Lewis Hamilton/ING - Mercedes
- Valteri Bottas/FIN - Mercedes
- Max Verstappen/HOL - Red Bull
- Alexander Albon/TAI - Red Bull
- Sergio Perez/MEX - Racing Point
- Daniel Ricciardo/AUS - Renault
- Esteban Ocon/FRA - Renault
- Pierre Gasly/FRA - AlphaTauri
- Lando Norris/ING - McLaren
- Daniil Kyvat/RUS - AlphaTauri
- Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Lance Stroll (CAN/Racing Point)
- George Russell (ING/Williams)
- Carlos Sainz (ESP/McLaren)
- Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)
- Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)
- Kevin Magnussen (DIN/Haas)
- Romain Grosjean (FRA/Haas)
- Nicholas Latifi (CAN/Williams)