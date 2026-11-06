GP Brasil de F1 deve ser sob chuva e frio no autódromo de Interlagos, em São Paulo

A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista deve provocar chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento e declínio das temperaturas nos próximos dias no estado. Assim, a expectativa é que o GP Brasil de Fórmula 1 transcorra com os pilotos tendo de enfrentar alternância de pista seca e molhada no fim de semana.

A previsão dos institutos de meteorologia é que esta sexta-feira (6) comece com a frente fria se afastando do estado, o que diminui as precipitações. A madrugada ainda deve registrar chuviscos e chuvas fracas, com muitas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de novos temporais, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Por isso, os dois primeiros treinos livres da F1, às 12h30 e às 16h, têm grande chance de ocorrerem sob chuva fraca ou chuvisco, o que mantém a pista molhada.

As temperaturas devem variar da mínima de 18°C na madrugada à máxima de 24°C à tarde.

No sábado (7), uma nova frente fria chega à região, provocando pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas, raios e ventos de rajadas superiores aos 60 km/h, alerta o CGE.

Essa condição de tempo severo deve se configurar entre a tarde e o período da noite, com risco de formação de alagamentos intransitáveis, queda de árvores e elevação dos níveis dos rios e córregos.

Desta forma, o treino de classificação, às 15h, pode ser realizado com trechos de pista molhada por causa das pancadas isoladas. Mas a precipitação pode não ocorrer ao mesmo tempo em todo o circuito, deixando outras partes secas e atrapalhando as estratégias das equipes.

O calor aumenta em relação ao dia anterior e os termômetros devem variar de 18°C a 29°C.

No domingo (8), a corrida deve transcorrer sob chuva e frio em Interlagos, segundo a Climatempo. Com os efeitos da frente fria, a manhã deve ser nublada com chuva fraca a moderada, mas persistente.

Na hora da prova, que terá largada às 14h, a previsão também é de chuva fraca e persistente, o que deve fazer com que as equipes utilizem pneus para pista molhada.

A sensação na capital paulista será de frio neste dia, com a chegada de uma massa de ar de origem polar. A máxima prevista deve ser registrada logo após a meia-noite, com 21°C. Conforme as horas forem passando, a temperatura vai caindo e, na hora da corrida, a previsão é que esteja entre 13°C e 15°C.

Para os fãs da velocidade que vão ao autódromo, a sensação térmica pode ficar ainda mais baixa, devido ao vento no local aberto.

A previsão para as outras regiões do Sudeste deve seguir o padrão da região metropolitana da capital paulista. Na sexta, a combinação entre calor e umidade favorece pancadas de chuva de intensidade moderada, pontualmente forte, na metade oeste e no norte do estado, no Triângulo Mineiro, na zona da mata, no leste e centro de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no sul e interior do Espírito Santo.

O risco de temporais é maior em áreas de Itamarandiba e Belo Horizonte, no oeste e noroeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, diz a Climatempo. No oeste paulista, as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h. Durante a noite, a chuva ainda persiste em pontos do oeste de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

No sábado, há risco de temporais isolados e granizo em São Paulo, principalmente no interior. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém aviso amarelo, de perigo potencial, para tempestades em São Paulo, no centro e sul do Rio de Janeiro, no oeste, centro e sul de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro. O tempo fica mais estável, mas com possibilidade de chuvas isoladas, no nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo.