  • Goleiro de 25 anos morre após pegar pênalti em jogo na Bélgica
Luto no futebol

Goleiro de 25 anos morre após pegar pênalti em jogo na Bélgica

Arne Espeel, do Winkel Sport B, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Caso aconteceu no último sábado (11)
Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 16:45

O goleiro Arne Espeel, 25, do Winkel Sport B, morreu neste sábado (11) após defender um pênalti durante uma partida contra o SK Westrozebeke, no futebol amador da Bélgica.
O lance aconteceu no início do segundo tempo do jogo. Espeel fez um movimento rápido após realizar a defesa, buscando impedir o gol no rebote. Então, ele caiu desacordado. A informação é do site belga "vrt nws".
A partida foi imediatamente interrompida, enquanto Espeel era atendido e levado para o hospital. No entanto, ele não resistiu.
Arne Espeel, de 25 anos, era do Winkel Sport B da Bélgica Crédito: Reprodução | Redes Sociais
"Quando chegou a mensagem de que nosso goleiro tinha morrido, foi um golpe muito forte. Acho que muitos dos nossos atletas não entenderam o que aconteceu ainda", Stefaan Dewerchin, assistente-técnico do Winkel Sport B, em declaração citada pelo "vrt news".
Elenco e comissão técnica do Winkel Sport farão uma caminhada pela cidade de Sint-Eloois-Winkel para homenagear o goleiro.

