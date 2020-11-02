Zoeira com Yuri, carrinhos de Yago e felicidade de Wellington Silva: os bastidores da vitória do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

A sequência de oito partidas sem derrotas dá cada vez mais confiança ao elenco do Fluminense. O bom momento é demonstrado no vestiário antes e depois das partidas, como mostra o vídeo de bastidores divulgado pelo clube nesta segunda-feira, após a vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza, no Castelão. Dentre os destaques, zoeira entre os jogadores, enaltecimento às características da equipe e a felicidade de Wellington Silva, autor do gol que garantiu os três pontos e a manutenção da quarta posição no Campeonato Brasileiro.

Ainda no aquecimento dentro do vestiário em atividade de cabeceio entre os atletas, Luccas Claro brincou que Yuri não mandava uma para dentro do gol. O volante, então, defendeu seu papel na brincadeira.

- Você estava lá e viu. Eu estava fazendo o papel mais importante, levantar a bola. Eu estava fazendo bem a minha função - disse Yuri.

- Pode fazer isso no jogo também, dar assistência - respondeu Michel Araújo.

Na conversa antes da partida, Danilo Barcelos destacou o trabalho mais forte para manter a invencibilidade "até o final do campeonato". Já Hudson falou sobre as características do time como "brigador, competitivo, que quando não tem a bola luta para recuperar e quando tem mostra coragem para jogar".O apito final foi marcado por muita comemoração entre os jogadores na saída do campo e no vestiário. Caio Paulista exaltou Yago Felipe, dizendo que o companheiro deu muitos carrinhos na partida. Quem estava só sorrisos era Wellington Silva. Recuperado de lesão, ele não jogava desde a goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, dia 28 de setembro.

- Felicidade de fazer o gol. Ano passado eu pude vir aqui e marcar também para sair com a vitória. Hoje a história se repete. Feliz em ajudar o grupo. Venho de uma lesão, então é sempre bom poder voltar, ajudar o grupo. Agora é continuar trabalhando. Teremos a semana para nos preparar. Esperamos fazer um grande jogo domingo para continuar a sequência. Independente dos resultados temos sempre que dar nosso melhor e fazer nosso trabalho. Humildade, foco. Esquecer os outros e fazer o nosso - disse o atacante.