Zizinho, 100: 'Foi o jogador mais completo que Pelé, eu e minha geração assistimos', diz João Máximo

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- Pelé disse e Dondinho (pai do "Rei do Futebol") também dizia o quanto a técnica do Zizinho foi importante para fazer com que o "Rei" começasse a batalhar para buscar também seus dribles, mostrar sua genialidade - completou.

Autor de livros como "Maracanã: Meio Século de Paixão", e "Brasil, Um Século de Futebol: Arte e Magia", João Máximo recordou os primeiros momentos nos quais o "Mestre Ziza" entrou em campo na sua memória afetiva.

- Ah, certamente, se tivessem acontecido Mundiais em 1942 e 1946 (anos nos quais a competição foi cancelada em virtude dos efeitos da Segunda Guerra Mundial), certamente ele estaria na Seleção. Na época, Zizinho era titular do Brasil nas várias edições dos Sul-Americanos que foram realizados - afirmou.

Mesmo com as grandes lembranças deixadas no decorrer da Copa do Mundo de 1950, a cicatriz da derrota por 2 a 1 para o Uruguai no jogo decisivo continuou a fazer parte da rotina do meia. Sobre o assunto, o craque era sereno.

- Falava como um observador, com distanciamento sobre a Copa de 1950. Concordava que o fato da concentração ter mudado para São Januário tumultuou muito a situação entre os jogadores. Políticos visitaram a Seleção, era ano eleitoral e todos queriam um espaço com os atletas, tornou-se um clima muito festivo antes de uma decisão - e em seguida, revelou uma opinião do "Mestre Ziza":

- Zizinho achava que os uruguaios tinham um futebol equivalente à equipe brasileira, mas o esquema de jogo deles era mais cuidadoso, calculado. Tanto que ele, Ademir de Menezes, Friaça e Jair Rosa Pinto eram fulminantes no ataque, mas a defesa uruguaia "anulou" as jogavas porque os zagueiros marcavam por zona, enquanto o Brasil jogava no WM, era tudo muito esquemático - complementou.

O jornalista credita também o "Maracanazo" a uma certa sorte do Uruguai.

- O Bangu era um clube de subúrbio, investiu muito nele, que acabou sendo muito marcante para o time, se tornando um dos grandes artilheiros da história. Lembro muito de Torneio Início que ele ganhou pelo Bangu, jogos nos quais ele dava baile nos adversários, do Maracanã gritando o nome dele - disse.

Porém, o jornalista não esconde que foi uma frustração ver a forma como Zizinho deixou de ser requisitado na Seleção.

- Ele sofreu muita injustiça pelo jeito de ser. Era um jogador que tinha franqueza ao se manifestar quando achava que havia algo errado. Zizinho não tinha ido ao Pan-Americano de 1952, quando o Brasil foi campeão, mas soube por outros colegas que o "bicho" era menor na disputa do Campeonato Sul-Americano de 1953. A situação ficou ainda pior pois ele jogou no sacrifício durante a campanha - e detalhou:

- Ele chegou durante a competição e aquele timaço montado pelo Béla Guttman não perdeu mais depois da sua entrada. O campeonato era muito equilibrado, ainda trazia, curiosamente no Santos, o jovem Pelé como artilheiro da competição. Depois de muita disputa, a chegada do Zizinho fez a diferença para o Tricolor paulista - recordou o jornalista.'Ele era muito crítico em relação a treinadores', disse João Máximo (Reprodução / TV Brasil)João Máximo contou outros detalhes que ajudam a traçar a autenticidade do "Mestre Ziza".

- Ele era muito crítico em relação a treinadores. Lembro que a própria opinião sobre a Copa de 1950 me surpreendeu, pois para mim, como torcedor, ficou sempre aquela imagem de injustiça do futebol a perda do título - declarou.

Aos seus olhos, Zizinho chamava atenção por ser um bom observador.

- Ele não chegou a ter uma sequência com tanta sorte como técnico, mas gostava muito de tática. Usava demais a seleção do Uruguai no modelo de jogo. Era bem forte isso - disse.

Autor de livros ligados à música, como "Noel Rosa: Uma Biografia", "Paulinho da Viola: Sambista e Chorão" e "Sinfonia do Rio de Janeiro: 60 anos de História Musical da Cidade", o escritor contou outra vertente do craque.

- Gostava de samba, era muito ligado à música popular, gostava de nomes da época, como Wilson Baptista, Ataulfo Alves... - contou.

O jornalista e escritor enfatizou as lembranças deste um múltiplo meia centenário.