Zinzane renova patrocínio com o Fluminense até 2023

Nesta quarta, Fluminense e Zinzane renovaram o patrocínio por mais dois anos. A marca de roupas está presente nas mangas das camisas de jogo e treino do Tricolor, assim como no CT Carlos Castilho e nas Laranjeiras. Renato Villarinho, sócio-fundador do clube e representante da empresa, relembrou sua trajetória com as três cores e frisou a importância da parceria com a instituição.- Eu cheguei no Fluminense aos 11 anos de idade para jogar vôlei. Fui formado no clube, nas Laranjeiras, convivendo com o mundo do esporte. E isso, para mim, sempre foi motivo de alegria e trago o Fluminense no coração. A parceria da Zinzane não é só com o futebol do clube. A gente já patrocinou o vôlei, o clube fez parte da minha vida, da minha formação. Então é um elo muito grande. Estou muito feliz por estar renovando com o Fluminense, que ao meu ver fez uma campanha. Essa parceria foi muito abençoada e nós estamos muito felizes de estar no clube - disse Renato. Na ocasião, o presidente Mário Bittencourt celebrou a extensão do vínculo e ressaltou que o novo contrato é parte do processo de reestruturação financeira do Fluminense. O mandatário também mencionou que a receita foi impactada diretamente pelo desempenho que o futebol vem apresentando.