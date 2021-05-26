AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Zinedine Zidane deixará o Real Madrid imediatamente, diz jornalista

Treinador francês está de saída da equipe merengue, que se aproxima da contratação do italiano Massimiliano Allegri
...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 18:32
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, sairá imediatamente da equipe merengue. O clube espanhol está atrás da contratação do treinador Massimiliano Allegri, e o atual comandante já está de saída.Após não conquistar nenhum título na temporada 2020/2021, o Real Madrid está para demitir seu treinador, Zinedine Zidane. O comandante francês, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, sairá imediatamente do clube.
Para o lugar de Zidane, o Real Madrid negocia com o italiano Massimiliano Allegri, cujo último trabalho foi na Juventus, onde conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano. O clube espanhol busca encerrar a segunda passagem de Zizou de forma rápida.
Como treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane conquistou três títulos da Champions League e dois do Campeonato Espanhol, mas foi criticado durante a temporada atual pela torcida.
A segunda passagem de Zizou pelo time merengue não foi das melhores, apesar do título espanhol em 2020. O desempenho durante a temporada de LaLiga e a eliminação para o Chelsea na semifinal da Champions foram fatores críticos para que o trabalho do francês passasse a ser bastante questionado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estive recentemente em Cabo Verde, a terra do Vozinha
Zani Bauer, Mirian Pedroni, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre
Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró
Boneca Natasha
Boneca Natasha e o corpo negro como alvo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados