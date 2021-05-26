Zinedine Zidane deixará o Real Madrid imediatamente, diz jornalista

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Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, sairá imediatamente da equipe merengue. O clube espanhol está atrás da contratação do treinador Massimiliano Allegri, e o atual comandante já está de saída.Após não conquistar nenhum título na temporada 2020/2021, o Real Madrid está para demitir seu treinador, Zinedine Zidane. O comandante francês, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, sairá imediatamente do clube.

Para o lugar de Zidane, o Real Madrid negocia com o italiano Massimiliano Allegri, cujo último trabalho foi na Juventus, onde conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano. O clube espanhol busca encerrar a segunda passagem de Zizou de forma rápida.

Como treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane conquistou três títulos da Champions League e dois do Campeonato Espanhol, mas foi criticado durante a temporada atual pela torcida.