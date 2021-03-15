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Zidane sobre volta de Cristiano Ronaldo: 'Pode acontecer'

Técnico do Real Madrid alimenta esperanças de que o camisa sete possa voltar a vestir a camisa merengue. Juventus quer vender atacante e recuperar investimento...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 13:11
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, abriu as portas para o retorno de Cristiano Ronaldo ao time merengue. Em entrevista à “Sky Sports”, o francês afirmou que a negociação pode acontecer nesta janela de transferências. O português tem contrato com a Juventus até 2022 e a Velha Senhora deve aceitar ofertas de 29 milhões de euros (R$ 192 milhões).- Pode acontecer. Sabemos a pessoa que é e tudo o que fez pelo Real Madrid, mas é jogador da Juventus e devemos respeitar. Nós o conhecemos e tive a felicidade de treiná-lo. É um atacante impressionante e vamos ver como será o seu futuro.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Jorge Mendes, empresário do camisa sete, está em contato com o Real Madrid e com o Paris Saint-Germain. Florentino Pérez, presidente merengue, abriu a possibilidade para que Cristiano Ronaldo voltasse em 2019, mas o português recusou o convite e quis permanecer jogando pela equipe de Turim.

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