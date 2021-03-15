Zidane sobre volta de Cristiano Ronaldo: 'Pode acontecer'

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, abriu as portas para o retorno de Cristiano Ronaldo ao time merengue. Em entrevista à “Sky Sports”, o francês afirmou que a negociação pode acontecer nesta janela de transferências. O português tem contrato com a Juventus até 2022 e a Velha Senhora deve aceitar ofertas de 29 milhões de euros (R$ 192 milhões).- Pode acontecer. Sabemos a pessoa que é e tudo o que fez pelo Real Madrid, mas é jogador da Juventus e devemos respeitar. Nós o conhecemos e tive a felicidade de treiná-lo. É um atacante impressionante e vamos ver como será o seu futuro.