Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zidane não quis saída de Navas, revela campeão do mundo

Franck Lebouf afirmou que técnico merengue lutou pela permanência do atual goleiro do Paris Saint-Germain e afirmou que o costa-riquenho é o melhor do mundo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 08:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 08:40
Crédito: Navas tem tido destaque no gol do PSG (AFP
Franck Lebouf, campeão do mundo em 1998, afirmou que Zidane nunca quis que o goleiro Keylor Navas deixasse o Real Madrid. Em entrevista à "Telefoot", o ex-jogador também disse que o costa-riquenho é, atualmente, o melhor jogador da posição.- Navas foi o melhor jogador contra o Bayern. Zidane não queria que ele se fosse do Real Madrid e diante o Bayern entendemos o motivo. Agora temos que deixar de pensar já que Keylor é o melhor goleiro do mundo na atualidade.
> Veja a tabela da Champions League
Navas começou a ganhar destaque mundial após boas atuações na Copa do Mundo do Brasil com a Costa Rica. Em 2014, o atleta foi contratado pela equipe merengue, mas está no PSG desde 2019, onde faz história, e tem contrato até 2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados