Zidane não quis saída de Navas, revela campeão do mundo

Franck Lebouf, campeão do mundo em 1998, afirmou que Zidane nunca quis que o goleiro Keylor Navas deixasse o Real Madrid. Em entrevista à "Telefoot", o ex-jogador também disse que o costa-riquenho é, atualmente, o melhor jogador da posição.- Navas foi o melhor jogador contra o Bayern. Zidane não queria que ele se fosse do Real Madrid e diante o Bayern entendemos o motivo. Agora temos que deixar de pensar já que Keylor é o melhor goleiro do mundo na atualidade.