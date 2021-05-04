Zidane mostra ceticismo antes de decisão do Real Madrid contra o Chelsea: 'No futebol não há milagres'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid

Antes do confronto entre Chelsea e Real Madrid pela partida de volta da semifinal da Champions League, Zinedine Zidane, treinador da equipe merengue, falou à imprensa. O técnico francês disse não acreditar em milagres no futebol, e confia no seu time.

Veja o mata-mata da Champions- Vamos fazer o nosso jogo numa partida de 90 minutos ou mais, porque isso pode acontecer. O mais importante é preparar o jogo, estamos preparados para uma meia-final da Champions, que não se disputa todos os dias. O que te posso dizer é que os meus jogadores estão preparados para fazer um bom jogo amanhã - disse Zidane.

Perguntado sobre um possível 'milagre' de colocar o Real Madrid na final, Zidane respondeu de forma firme.

- Penso exatamente o contrário. Não é um milagre. Chegamos até aqui com o nosso trabalho e por acreditarmos no que fazemos. Nada mais. No futebol não há milagres - falou.