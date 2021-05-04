Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zidane mostra ceticismo antes de decisão do Real Madrid contra o Chelsea: 'No futebol não há milagres'
futebol

Zidane mostra ceticismo antes de decisão do Real Madrid contra o Chelsea: 'No futebol não há milagres'

Treinador francês da equipe do Real Madrid segue confiante com classificação para a final da Champions, mas mantém os pés no chão...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:39
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Antes do confronto entre Chelsea e Real Madrid pela partida de volta da semifinal da Champions League, Zinedine Zidane, treinador da equipe merengue, falou à imprensa. O técnico francês disse não acreditar em milagres no futebol, e confia no seu time.
Veja o mata-mata da Champions- Vamos fazer o nosso jogo numa partida de 90 minutos ou mais, porque isso pode acontecer. O mais importante é preparar o jogo, estamos preparados para uma meia-final da Champions, que não se disputa todos os dias. O que te posso dizer é que os meus jogadores estão preparados para fazer um bom jogo amanhã - disse Zidane.
Perguntado sobre um possível 'milagre' de colocar o Real Madrid na final, Zidane respondeu de forma firme.
- Penso exatamente o contrário. Não é um milagre. Chegamos até aqui com o nosso trabalho e por acreditarmos no que fazemos. Nada mais. No futebol não há milagres - falou.
Chelsea e Real Madrid se enfrentam no Stamford Bridge, em Londres, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados