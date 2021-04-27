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futebol

Zidane fala em 'resultado justo' após empate entre Real Madrid e Chelsea

Treinador merengue acredita que Chelsea foi melhor no início da partida, mas que Real Madrid melhorou a marcação e foi melhor na etapa final no Alfredo Di Stéfano...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 19:01
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, disse que o empate em 1 a 1 contra o Chelsea, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, foi um "resultado justo". Para o treinador, os Merengues melhoraram a atuação depois de verem os Blues indo bem no início.
+ Veja a tabela da Champions League- Estivemos muito melhor no segundos tempo. Estávamos muito mais organizados. Eles começaram forte e com jogadas rápidas, mas penso que foi um resultado justo. Sabemos que eles são bons no meio-campo adversário, que são uma equipe competitiva e não sofrem muitos golos. Estão nas semifinais por um motivo - disse Zizou.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O francês disse que a ideia do Real Madrid no início era marcar a saída de bola do Chelsea e pressionar o adversário, mas os ingleses conseguiram furar a estratégia. Segundo Zidane, depois de acertar a marcação, os Blancos melhoram na partida.
- Queríamos pressionar alto, um contra um, mas quando não o fazemos bem, as coisas ficam difíceis. Depois de marcarmos, fomos melhores e controlamos muito mais o jogo. Estamos vivos e vamos para a segunda partida com a ideia de ganhar. No geral, estamos contentes com esta noite - completou.

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