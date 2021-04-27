Zidane fala em 'resultado justo' após empate entre Real Madrid e Chelsea

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, disse que o empate em 1 a 1 contra o Chelsea, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, foi um "resultado justo". Para o treinador, os Merengues melhoraram a atuação depois de verem os Blues indo bem no início.

+ Veja a tabela da Champions League- Estivemos muito melhor no segundos tempo. Estávamos muito mais organizados. Eles começaram forte e com jogadas rápidas, mas penso que foi um resultado justo. Sabemos que eles são bons no meio-campo adversário, que são uma equipe competitiva e não sofrem muitos golos. Estão nas semifinais por um motivo - disse Zizou.

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O francês disse que a ideia do Real Madrid no início era marcar a saída de bola do Chelsea e pressionar o adversário, mas os ingleses conseguiram furar a estratégia. Segundo Zidane, depois de acertar a marcação, os Blancos melhoram na partida.