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Zidane elogia a Atalanta e espera bom jogo na Itália pela Champions

Treinador do Real Madrid diz que equipe italiana tem DNA ofensivo e lamenta as muitas ausências por lesões: Não há uma explicação razoável. Apenas lamentamos'...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 15:32
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Maior campeão da Champions League, o Real Madrid encara a Atalanta nesta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. E o treinador Zinédine Zidane disse que esperaum bom jogo contra os italianos na cidade de Bérgamo, no norte do País da Bota.
+ Veja a tabela da Champions League- Precisamos nos concentrar no que temos feito recentemente. Nós nos preparamos para o jogo muito bem. Estamos enfrentando um adversário muito bom. Eles são uma equipe voltada para o ataque e estão muito preparados. Vai ser um bom jogo de futebol - disse Zizou.
+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!
O Real Madrid vem enfrentando um grande problema com vários jogadores lesionados. Após perder o zagueiro e capitão Sergio Ramos, a última baixa foi o atacante Benzema. Zidane afirmou que não há explicação plausível para o alto número de indisponíveis.
- Não há uma explicação razoável. Todos lamentamos ter jogadores lesionados. É verdade que temos muitas baixas, é a situação que temos hoje e é verdade que há jogadores que não estão. Mas estamos bem preparados. Temos que ser solidários e saber criar ocasiões - concluiu.

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