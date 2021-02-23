Zidane elogia a Atalanta e espera bom jogo na Itália pela Champions

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Maior campeão da Champions League, o Real Madrid encara a Atalanta nesta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. E o treinador Zinédine Zidane disse que esperaum bom jogo contra os italianos na cidade de Bérgamo, no norte do País da Bota.

+ Veja a tabela da Champions League- Precisamos nos concentrar no que temos feito recentemente. Nós nos preparamos para o jogo muito bem. Estamos enfrentando um adversário muito bom. Eles são uma equipe voltada para o ataque e estão muito preparados. Vai ser um bom jogo de futebol - disse Zizou.

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O Real Madrid vem enfrentando um grande problema com vários jogadores lesionados. Após perder o zagueiro e capitão Sergio Ramos, a última baixa foi o atacante Benzema. Zidane afirmou que não há explicação plausível para o alto número de indisponíveis.