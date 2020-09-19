Zidane diz que nunca teve problema com Bale: 'Sempre disse que era um jogador espetacular'

- Não é assim. É mais complicado. Com Bale, é sempre um lado contra o outro. Mas eu nunca tive problemas com ele. Sempre vão existir essas coisas que acontecem. Agora, ele faz uma mudança. Tudo o que podemos fazer é desejar o melhor. Essas coisas acontecem no futebol, mas sempre disse que ele era um jogador espetacular - disse, em entrevista coletiva.Zizou também afirmou que o negócio entre Real Madrid e Tottenham ainda não está 100% certo, embora o jogador já esteja em Londres para acertar os últimos detalhes do contrato de empréstimo.