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futebol

Zidane diz que nunca teve problema com Bale: 'Sempre disse que era um jogador espetacular'

Em coletiva, técnico diz que situações como a do galês acontecem e deseja sorte no próximo clube; provavelmente, o Tottenham...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 11:00
Crédito: AFP
Bale parecia completamente insatisfeito no Real Madrid, e o galês está prestes a retornar ao Tottenham, onde jogou entre 2007 e 2013. Porém, de acordo com Zinedine Zidane, técnico do Real, nunca houve problema com o atacante:
- Não é assim. É mais complicado. Com Bale, é sempre um lado contra o outro. Mas eu nunca tive problemas com ele. Sempre vão existir essas coisas que acontecem. Agora, ele faz uma mudança. Tudo o que podemos fazer é desejar o melhor. Essas coisas acontecem no futebol, mas sempre disse que ele era um jogador espetacular - disse, em entrevista coletiva.Zizou também afirmou que o negócio entre Real Madrid e Tottenham ainda não está 100% certo, embora o jogador já esteja em Londres para acertar os últimos detalhes do contrato de empréstimo.
Jogador e treinador não conversaram antes da transferência. A imprensa inglesa especulava que, além das lesões e de sequência ruim de jogos, a relação com Zidane seria um dos problemas para Bale.

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