Zidane diz que deixou o Real Madrid por falta de confiança do clube

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O técnico Zinedine Zidane publicou uma carta aberta em que explica os motivos de sua saída do Real Madrid. O texto publicado no jornal "As" revela que o francês não sentia que os dirigentes merengues confiavam no seu trabalho para seguir no comando.- Eu saio, pois sinto que o clube não me dá a confiança de que necessito, não me oferece apoio para construir algo a médio e longo prazo. Conheço o futebol e a exigência do Real Madrid. Mas aqui se esqueceu muita coisa importante, tudo o que foi construído no dia a dia.

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O treinador também ressaltou as relações que criou com os atletas e funcionários do clube como algo positivo. No entanto, criticou a imprensa pela maneira como era tratado nos jornais e nas coletivas de imprensa.

- A vida de um técnico em um grande clube é de dois anos, não muito mais. Para que dure mais tempo, as relações humanas são essenciais. Por isso, me doía muito ler na imprensa, após uma derrota, que iam me demitir se eu não ganhasse o jogo seguinte. Essas mensagens criavam interferências negativas no elenco, dúvidas e mal entendidos.