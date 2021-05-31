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futebol

Zidane diz que deixou o Real Madrid por falta de confiança do clube

Técnico francês não sentiu apoio suficiente dos dirigentes merengues em meio a uma temporada conturbada e que terminou sem títulos para a equipe do Bernabéu...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:36

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 08:36
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O técnico Zinedine Zidane publicou uma carta aberta em que explica os motivos de sua saída do Real Madrid. O texto publicado no jornal "As" revela que o francês não sentia que os dirigentes merengues confiavam no seu trabalho para seguir no comando.- Eu saio, pois sinto que o clube não me dá a confiança de que necessito, não me oferece apoio para construir algo a médio e longo prazo. Conheço o futebol e a exigência do Real Madrid. Mas aqui se esqueceu muita coisa importante, tudo o que foi construído no dia a dia.
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O treinador também ressaltou as relações que criou com os atletas e funcionários do clube como algo positivo. No entanto, criticou a imprensa pela maneira como era tratado nos jornais e nas coletivas de imprensa.
- A vida de um técnico em um grande clube é de dois anos, não muito mais. Para que dure mais tempo, as relações humanas são essenciais. Por isso, me doía muito ler na imprensa, após uma derrota, que iam me demitir se eu não ganhasse o jogo seguinte. Essas mensagens criavam interferências negativas no elenco, dúvidas e mal entendidos.
O Real Madrid anunciou a saída de Zidane na última semana e ainda não encontrou um novo nome para assumir o cargo. Os nomes de Raúl, Antonio Conte, Mauricio Pochettino e Xabi Alonso são os mais cotados para assumir um lugar na equipe na próxima temporada.

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