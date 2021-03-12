Zidane comenta rumor sobre CR7 e renovação de Sergio Ramos

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

Em coletiva de imprensa, Zidane, técnico do Real Madrid, comentou sobre o possível retorno de Cristiano Ronaldo ao time após a imprensa espanhola informar que Jorge Mendes, empresário do atleta, está em contato com o clube. O francês elogiou o atacante português, mas afirmou que deve respeitar o contrato do jogador com a Juventus.- Vocês sabem o que ele é, o que fez e o carinho que temos por ele. Fez história e é magnífico. Agora é jogador da Juventus e não posso te dizer nada sobre o que estão falando. Temos que respeitar.

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O comandante também foi questionado sobre a renovação de contrato de Sergio Ramos e disse novamente que quer a permanência do zagueiro na próxima temporada. Na última quinta-feira, o defensor disse que pretende jogar em alto nível por mais cinco anos. - Não sei o que vai acontecer. Queremos que Sergio continue aqui. É um jogador importante para a gente e como treinador só posso dizer que quero ele aqui. É um atleta especial e a intenção que tem é boa, pois quer seguir jogando. O jogador decide quando quer sair, não há idade para mim.