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futebol

Zidane comenta rumor sobre CR7 e renovação de Sergio Ramos

Treinador do Real Madrid rasgou elogios ao português, mas lembrou que atleta pertence a Juventus, e reforçou que quer a permanência do zagueiro na próxima temporada...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:57

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 10:57
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Em coletiva de imprensa, Zidane, técnico do Real Madrid, comentou sobre o possível retorno de Cristiano Ronaldo ao time após a imprensa espanhola informar que Jorge Mendes, empresário do atleta, está em contato com o clube. O francês elogiou o atacante português, mas afirmou que deve respeitar o contrato do jogador com a Juventus.- Vocês sabem o que ele é, o que fez e o carinho que temos por ele. Fez história e é magnífico. Agora é jogador da Juventus e não posso te dizer nada sobre o que estão falando. Temos que respeitar.
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O comandante também foi questionado sobre a renovação de contrato de Sergio Ramos e disse novamente que quer a permanência do zagueiro na próxima temporada. Na última quinta-feira, o defensor disse que pretende jogar em alto nível por mais cinco anos. - Não sei o que vai acontecer. Queremos que Sergio continue aqui. É um jogador importante para a gente e como treinador só posso dizer que quero ele aqui. É um atleta especial e a intenção que tem é boa, pois quer seguir jogando. O jogador decide quando quer sair, não há idade para mim.
O espanhol retorna aos gramados neste sábado, diante do Elche, pelo Campeonato Espanhol. Além do defensor, Zidane deve poder contar com Hazard, lesionado desde fevereiro e que vem tendo dificuldades para encontrar seu espaço desde que foi contratado pelo Real Madrid.

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