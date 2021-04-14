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futebol

Zidane celebra classificação do Real Madrid para as semifinais da Champions League: 'Estamos unidos'

Treinador francês do Real Madrid celebrou a classificação de sua equipe após empate em 0 a 0 contra o Liverpool...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 19:40
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
O Real Madrid eliminou o Liverpool da Champions League nesta quarta-feira. Após vitória espanhola por 3 a 1 na ida, o 0 a 0 na Inglaterra classificou a equipe merengue para as semifinais. Zidane, treinador do Real, falou à imprensa após o jogo.
Veja o mata-mata da Champions- Estamos unidos, a equipa disse presente e quer mais. Não ganhámos nada, mas estamos vivos nas duas competições - disse Zidane.
O comandante do Real Madrid falou sobre a partida desta quarta-feira.
- Sabíamos que iriamos sofrer e esperávamos um Liverpool muito forte nos primeiros 15 minutos. É normal que assim seja nos quartos de final da Champions. Estamos muito contentes porque conseguimos - falou o treinador do Real Madrid.
- Agora vamos descansar. Temos outros jogos para disputar antes desses - concluiu.
O Liverpool enfrenta o Leeds United às 16h (de Brasília) desta segunda-feira. O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Getafe às 16h (de Brasília) de domingo.

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