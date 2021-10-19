Zenit x Juventus: onde assistir, horário e escalações da partida da Champions League

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Nesta quarta-feira, o Zenit recebe a Juventus na Gazprom Arena, na cidade de São Petesburgo, em partida válida pela terceira rodada do Grupo H da Champions League. Líder do grupo, a Juve planeja manter a sua posição, enquanto o Zenit pode encostar na ponta com a vitória.O Zenit, em sua estreia na Champions League, perdeu para o Chelsea pelo placar de 1 a 0, mas conseguiu uma excelente goleada na rodada seguinte, quando bateu o Malmo por 4 a 0. A equipe russa espera manter a sequência e assumir a liderança.

- A Juventus está em boa posição depois de duas vitórias e não precisa de muito mais para passar à próxima fase. É mais complicado e para nós, e muito importante para chegarmos à próxima fase. Falei com o ex-treinador do Zenit Luciano Spalletti sobre a Juventus? Não, ainda não conversamos, mas talvez vamos. Falaremos mais, mas temos informações suficientes para analisar a Juventus - disse Semak, treinador do Zenit.

Líder do Grupo H, a Juventus quer manter a sua invencibilidade na competição contra o Zenit. A equipe italiana já venceu o Malmo por 3 a 0 e o Chelsea por 1 a 0, e agora planeja conquistar a sua terceira vitória seguida na Champions League.

- O Zenit é uma boa equipa, com jogadores hábeis no meio-campo e na frente. É uma equipa muito europeia que pratica um bom futebol. Em Londres [frente ao Chelsea], eles se saíram bem também na defesa. Este é um jogo importante para nós porque com um resultado positivo aumentamos nossas chances de classificação - disse Allegri, treinador da Juventus.FICHA TÉCNICAZENIT x JUVENTUS - Champions League

Data e horário: 20/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Gazprom Arena, em São Petesburgo (RUS)Árbitro: Sandro Schärer (SUI)Assistentes: Stephane De Almeida (SUI) e Bekim Zogaj (SUI)Onde assistir: HBO Max

ZENIT (Treinador: Sergej Semak)Kerzhakov; Barrios, Chistyakov e Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel e Douglas Santos; Malcom, Claudinho e Azmoun.

Desfalques: Ozdoev (lesionado).

JUVENTUS (Treinador: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur e Bernardeschi; Chiesa e Kean.