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Zenit, da Rússia, faz nova proposta ao Internacional por Yuri Alberto e fica perto de acordo

Jogador de 20 anos recebeu oferta da equipe do leste europeu em dezembro, mas Colorado recusou. Nova proposta atende a valores pedido pelos gaúchos, que têm 75% dos direitos...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 16:21

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 16:21

Depois de ver o Internacional recusar uma proposta pelo atacante Yuri Alberto em dezembro do ano passado, o Zenit voltou à carga para tirar o jogador do Beira-Rio. O clube russo apresentou uma nova oferta pelo atleta de 20 anos, atendendo os valores pedidos pela equipe gaúcha.Inicialmente, os russos ofereceram 15 milhões de euros (R$ 93 milhões), mas o Colorado avisou que só faria negócio em caso de proposta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões), valor que o Zenit está disposto a desembolsar. A informação foi dada primeiramente pelos portais "Uol" e "ge".
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Caso confirmada a negociação, o Inter ficará com 75% do valor, fatia a que tem direito nos direitos econômicos de Yuri Alberto. 20% estão divididos entre o atleta e seus representantes, enquanto o Santos, clube que o revelou, possui os 5% restantes.
A chegada de Yuri Alberto ao Zenit será, ao que tudo indica, para substituir o atacante Sardar Azmoun, um dos principais nomes da equipe do leste europeu. Ele é disputado por times como Lyon, Juventus e Bayer Leverkusen. Em São Petersburgo, o brasileiro encontrará os compatriotas Douglas Santos, Wendel, Claudinho e Malcom.
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Desde 2020 no Colorado, Yuri Alberto entrou em campo 84 vezes com a camisa do Internacional e marcou 30 gols. Seu contrato com a equipe de Porto Alegre vai até 2025.
Crédito: YuriAlbertofoiumdosprincipaisnomesdoInternacionalnatemporada2021(Foto:SILVIOAVILA/POOL/AFP

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