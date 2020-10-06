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futebol

Zenit anuncia chegada de Wendel através das redes sociais

Meio-campista é o terceiro brasileiro no elenco do Zenit e se soma a Douglas Santos e Malcom. Volante assinou contrato até 2025 e tem multa de R$ 663 milhões...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 09:15

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 09:15
Crédito: MARIO CRUZ / AFP
O Zenit anunciou a contratação do meio-campista Wendel, ex-Sporting, nesta terça-feira em suas redes sociais. O brasileiro assinou um contrato com o clube russo até 2025 após dois anos e meio jogando com a camisa dos Leões. A equipe se reforça visando classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.
A operação girou em torno dos 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) e o brasileiro terá multa de 100 milhões de euros (R$ 663 milhões) para evitar o interesse de outras equipes do continente. Com o valor da venda, o Fluminense também calcula receber cerca de R$ 10 milhões para os cofres do clube.
Wendel será o terceiro brasileiro do time que é o atual campeão russo e irá se somar ao lateral esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético-MG, e ao ponta Malcom, ex-Corinthians. Na Liga dos Campeões, o Zenit está no grupo do Borussia Dortmund, Lazio e Club Brugge.

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