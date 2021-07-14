Zeca valoriza empate contra o Coritiba, mas destaca luta do Vasco em campo: 'Queríamos a vitória'

Crédito: Zeca disse que a ideia do Vasco é pontuar também fora de casa, o que aconteceu nesta terça (Rafael Ribeiro/Vasco

No Couto Pereira, Coritiba e Vasco empataram por 1 a 1 pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time conseguiu abrir o placar com Germán Cano, mas cedeu o empate para o time paranaense. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Zeca valorizou o ponto conquistado fora de casa, mas destacou que a equipe lutou até o fim pela vitória.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- A gente veio buscar os três pontos. Sabemos que é uma maratona de jogos, corremos até o final. Eu não vou falar que um ponto não é positivo, mas nossa conversa é pontuar fora de casa. Graças a Deus por esse ponto, mas queríamos a vitória - analisou o lateral sobre o resultado.

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Com o resultado, o Gigante da Colina caiu para a sexta colocação, mas pode entrar no G4 em caso de vitória no próximo domingo. Pela primeira vez na competição, os cariocas alcançam a marca de três jogos invictos, com duas vitórias e um empate.

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