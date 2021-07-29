Zeca confia na recuperação do Vasco na Copa do Brasil mesmo após derrota: 'Lisca tem nos apoiado'

A derrota por dois gols de diferença na primeira perna das oitavas de final não desanimou o Vasco. O lateral-esquerdo Zeca diz confiar no trabalho motivacional do técnico Lisca para a equipe cruz-maltina conseguir avançar na Copa do Brasil.- Estamos chateados pelo resultado, mas é levantar a cabeça e trabalhar bastante. O professor Lisca tem nos apoiado, dado muita moral. Vamos buscar fazer o que ele vai falar com a gente - afirmou, logo após o jogo contra o São Paulo.