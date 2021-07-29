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Zeca confia na recuperação do Vasco na Copa do Brasil mesmo após derrota: 'Lisca tem nos apoiado'

Lateral diz confiar no trabalho que vem sendo conduzido pelo treinador contratado na semana passada. Jogo de volta é na quarta-feira que vem...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 01:12

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 01:12
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A derrota por dois gols de diferença na primeira perna das oitavas de final não desanimou o Vasco. O lateral-esquerdo Zeca diz confiar no trabalho motivacional do técnico Lisca para a equipe cruz-maltina conseguir avançar na Copa do Brasil.- Estamos chateados pelo resultado, mas é levantar a cabeça e trabalhar bastante. O professor Lisca tem nos apoiado, dado muita moral. Vamos buscar fazer o que ele vai falar com a gente - afirmou, logo após o jogo contra o São Paulo.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Só que antes de encarar o jogo de volta pela competição mata-mata, o Cruz-Maltino tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o adversário é o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Para esta partida, Zeca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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