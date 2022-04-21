Zé Vitor é apresentado e manda recado: 'É o maior do nordeste'

Líder da Série B, o Bahia apresentou mais um reforço nesta semana. Trata-se do zagueiro Zé Vitor, ex-zagueiro do América-MG.

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Animado com a possibilidade de atuar no Esquadrão de Aço, ele explicou a escolha pelo time comandado por Guto Ferreira.

‘Minhas características são jogadas apoiadas desde lá de trás, sair jogando achando passe por dentro. A força, agilidade, e o confronto aéreo. [...] Vou trabalhar, me doar ao máximo, sem passar por cima de ninguém para buscar meu espaço. Procurar trazer muitos triunfos e alegria para a torcida do Bahia’, garante o zagueiro.

‘A escolha de vir para o Bahia...é um clube de referência, o maior do Nordeste. É uma honra vestir essa camisa’.

Concorrência

No Tricolor, Zé Vitor disputa posição com Luiz Otávio, Ignácio e Didi.