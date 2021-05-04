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futebol

Zé Roberto recusa proposta para ser diretor de futebol do Santos

Ex-jogador foi procurado nesta segunda, mas não chegou a um acordo com o clube...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 10:18
Crédito: Reprodução/Instagram
Em busca de um gerente executivo de futebol, o Santos ofereceu o cargo ao ex-jogador Zé Roberto ainda na manhã desta segunda. A diretoria do clube viu a oportunidade ao ex-atleta pelo seu histórico no futebol e pelo seu perfil de identificação. No entanto, Zé Roberto agradeceu o convite, mas recusou a proposta.- Fiquei extremamente feliz com o convite, mas não pude aceitar. Desejo muita sorte ao clube nesse processo de contratação - afirmou o ex-jogador do Santos ao site UOL Esporte.
Antes do duelo de volta contra o Grêmio da semifinal da última edição da Copa Libertadores, em que o Peixe foi vice-campeão, Zé Roberto deu uma palestra motivacional aos jogadores do Santos. No encontro, Zé Roberto dividiu experiência da sua carreira e mostrou confiança na classificação do Peixe. Com 46 anos, hoje é comentarista do SporTV.Em 2019, Zé Roberto chegou a ser assessor técnico do Palmeiras, clube em que também teve passagem. Chegou a passar para a área do marketing, sendo até um dos embaixadores, mas deixou o Palmeiras e alegou que seus compromissos pessoais impediam o acompanhamento com o elenco no dia a dia.
Antes de Zé Roberto, a diretoria negociou com Klaus Câmara, ex-Grêmio, mas o nome não foi aprovado pelo Comitê de Gestão.

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