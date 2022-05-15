Zé Ricardo valoriza resiliência do Vasco e golaço de Figueiredo contra o Bahia: 'Vai ser inesquecível para ele'

Foi uma vitória de aliviar e fazer o Vasco subir. Contra o Bahia, neste domingo, o Cruz-Maltino ganhou com um golaço de Figueiredo, mas com resiliência que mereceu elogios do técnico Zé Ricardo.- Uma vitória importante. Eram dois jogos em casa e vencer aqui era fundamental. O Bahia, certamente, vai lutar pelas primeiras colocações, tem um ataque perigoso e uma campanha que dava a liderança. Mas fomos uma equipe disciplinada. No início do primeiro tempo sofremos alguns riscos, mas soubemos sofrer. Tanto que o Bahia teve oportunidades, mas em chutes de longe. É um time com bons finalizadores, como Daniel, Marco Antônio. Foi uma partida equilibrada - afirmou o treinador.Figueiredo marcou o primeiro gol dele como jogador profissional. E um golaço. E um gol que deu a vitória ao time vascaíno. O treinador não se furtou de elogiar o atacante.