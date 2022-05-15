Zé Ricardo valoriza resiliência do Vasco e golaço de Figueiredo contra o Bahia: 'Vai ser inesquecível para ele'

Foi uma vitória de aliviar e fazer o Vasco subir. Contra o Bahia, neste domingo, o Cruz-Maltino ganhou com um golaço de Figueiredo, mas com resiliência que mereceu elogios do técnico Zé Ricardo.- Uma vitória importante. Eram dois jogos em casa e vencer aqui era fundamental. O Bahia, certamente, vai lutar pelas primeiras colocações, tem um ataque perigoso e uma campanha que dava a liderança. Mas fomos uma equipe disciplinada. No início do primeiro tempo sofremos alguns riscos, mas soubemos sofrer. Tanto que o Bahia teve oportunidades, mas em chutes de longe. É um time com bons finalizadores, como Daniel, Marco Antônio. Foi uma partida equilibrada - afirmou o treinador.Figueiredo marcou o primeiro gol dele como jogador profissional. E um golaço. E um gol que deu a vitória ao time vascaíno. O treinador não se furtou de elogiar o atacante.
- O Figueiredo, na base, fez muitos gols e vinha se cobrando por não fazer no profissional. Quem trabalha ao redor tem que falar que ia sair no momento certo. Ele foi feliz, vai ser inesquecível por diferentes fatores, principalmente pela vitória - garantiu o treinador.
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O próximo jogo do Vasco é nesta quinta-feira. Em Manaus (AM), a equipe vai enfrentar o Guarani.