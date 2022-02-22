Zé Ricardo revela que terá reunião no Vasco para saber detalhes da SAF: 'Ansioso para ver os próximos passos'

O Vasco fechou um acordo com a 777 Partners para a venda de 70% de sua SAF e almeja um futuro diferente. Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos", o técnico Zé Ricardo revelou que terá uma reunião, nesta terça-feira, com o Comitê de futebol e pessoas ligadas à diretoria. O intuito dessa conversa é saber de mais detalhes e traçar planos. - Não só eu, mas os torcedores, funcionários e jogadores devem estar felizes. Boa parte desse aporte vem para saldar dívidas de credores, pagar dívidas de jogadores, muitos deles ainda no clube e colocar as contas em dia. Mas uma parte dela destinada ao futebol, a gente precisa comemorar, mas com os pés no chão, para poder aplicar bem esse dinheiro, ser pontual nos atletas que porventura a gente possa convidar, mas o mais importante é chegar amanhã no clube e poder ver esperança nos rostos dos atletas e funcionários, porque o Vasco precisa voltar a ser competitivo. A gente está aqui dando nossa contribuição para isso - disse Zé Ricardo, e acrescentou:
- Como comandante fico ansioso para ver os próximos passos, amanhã já temos um encontro com o comitê e pessoas ligadas à diretoria para sabermos maiores detalhes e, a partir daí, traçar ações nesse curto e médio prazo. Torcer e buscar soluções para voltarmos a dar alegrias para a torcida. As empresas que estão investindo sabem do potencial do Vasco ou não fariam esse tipo de aporte. Com a força da nossa torcida e com as coisas no seu devido lugar, o Vasco será uma equipe muito forte no cenário nacional novamente - completou.
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Além disso, o Gigante da Colina irá apresentar o zagueiro colombiano Juan Quintero nesta terça-feira. O time volta a campo no sábado, às 17h, no clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos, pela 9ª rodada. A equipe soma 19 pontos e ocupa momentaneamente a segunda colocação da Taça Guanabara.