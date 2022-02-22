Zé Ricardo revela que terá reunião no Vasco para saber detalhes da SAF: 'Ansioso para ver os próximos passos'

O Vasco fechou um acordo com a 777 Partners para a venda de 70% de sua SAF e almeja um futuro diferente. Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos", o técnico Zé Ricardo revelou que terá uma reunião, nesta terça-feira, com o Comitê de futebol e pessoas ligadas à diretoria. O intuito dessa conversa é saber de mais detalhes e traçar planos. - Não só eu, mas os torcedores, funcionários e jogadores devem estar felizes. Boa parte desse aporte vem para saldar dívidas de credores, pagar dívidas de jogadores, muitos deles ainda no clube e colocar as contas em dia. Mas uma parte dela destinada ao futebol, a gente precisa comemorar, mas com os pés no chão, para poder aplicar bem esse dinheiro, ser pontual nos atletas que porventura a gente possa convidar, mas o mais importante é chegar amanhã no clube e poder ver esperança nos rostos dos atletas e funcionários, porque o Vasco precisa voltar a ser competitivo. A gente está aqui dando nossa contribuição para isso - disse Zé Ricardo, e acrescentou: