Zé Ricardo revela expectativa para a estreia do Vasco em 2022: 'Confiante de que vamos fazer um bom jogo'

O Vasco está pronto para entrar em campo pela primeira vez na temporada 2022. A equipe terá pela frente o Volta Redonda na rodada inaugural do Campeonato Carioca, nesta quarta, às 19h. Antes disso, o técnico Zé Ricardo falou sobre a expectativa da estreia, explicou as características dos Estaduais e elogiou o adversário.- A gente sabe que o Carioca tem essa característica das equipes que têm tempo maior de preparação. Nesse momento, eles têm uma oportunidade de tentar surpreender, de pontuar para buscar classificação pra Série D, Série C do Brasileiro. Volta Redonda vem mostrando bom trabalho, próprio Vasco se aproveitou disso, alguns jogadores vieram jogar no nosso clube - afirmou o comandante, e acrescentou:

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- A gente entende que o trabalho deles vem dando certo há algum tempo. Sabe trazer jogadores novos. Jogadores que vêm se destacando, Marrony vem de lá, Alef Manga vem de lá. É um trabalho bem consolidado. Sabemos que vamos ter um trabalho difícil, mas mesmo com todas as dificuldade, estou muito confiante de que vamos fazer um bom jogo lá. Vamos buscar o ritmo de jogo, espero que a gente possa colocar em campo o que a gente tem de melhor - salientou.

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Durante a coletiva, o técnico foi perguntado sobre a ideia de um time de operários com muita entrega em campo. Ele deixou claro que sua história tanto de vida, quanto profissional, sempre foi de muita luta. Além disso, ele entende que o Vasco necessita dessa vibração no momento de reconstrução.

- Acho que toda equipe que consegue representar bem a ideia do seu treinador consegue ter sucesso. A minha história de vida, como profissional de categoria de base é de muita luta. Vejo que o momento do Vasco requer isso, falo com a emoção que precisa ter em quem está no comando do Vasco. É uma baita responsabilidade, mas também um orgulho muito grande. Quero muito que dê certo. Quando tivemos a primeira conversa, entendemos que essa é uma fórmula que pode resgatar nossa identidade, o carinho e a paixão do torcedor - pontuou, e emendou:

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- Dessa forma, a gente espera que o torcedor venha aos poucos e torça. Certeza que nem todos atletas que a gente fez contato estão aqui, sem dúvida. Mas os que estão aqui foram escolhidos com muito critério. Que a confiança que estou dando para eles, eles consigam botar para fora. Acho que a gente tem uma montanha, que é o ano de 2022. Mas antes disso, tem a arrebentação, que é o Carioca. Temos que passar por isso, nos estabelecer, nos sentir um grupo - disse.