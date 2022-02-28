Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Ricardo projeta estreia do Vasco na Copa do Brasil e prega atenção na decisão: 'Entrar mentalmente fortes'
futebol

Zé Ricardo projeta estreia do Vasco na Copa do Brasil e prega atenção na decisão: 'Entrar mentalmente fortes'

Em jogo único, Cruz-Maltino joga pelo empate para garantir vaga na próxima fase. Comandante alertou que outros grandes já foram surpreendidos nas fases iniciais...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 19:07
Antes de embarcar para Campinas, o Vasco treinou no CT Moacyr Barbosa na manhã desta segunda. O técnico Zé Ricardo comandou a segunda atividade voltada para a estreia na Copa do Brasil, que está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, na Fonte Luminosa. Sem tempo para se lamentar pela derrota contra o Fluminense, o grupo participou de trabalhos físicos, técnicos e táticos, com o intuito de fortalecer a estratégia elaborada para o jogo. O Gigante da Colina terá a vantagem do empate no confronto. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis (GO) e Juazeirense (BA).
– Já vimos nessa primeira fase resultados que surpreenderam. A Copa do Brasil tem essa característica. Desde que as duas primeiras fases passaram a ser decididas em jogo único, vimos equipes muito tradicionais tropeçarem. O Vasco está se preparando o máximo que pode, pegando informações, assistindo aos jogos da Ferroviária. O Elano é um treinador que já está há bastante tempo na Ferroviária - afirmou o técnico Zé Ricardo, e emendou sobre o adversário:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- A Ferroviária fez um final de temporada muito bom no ano passado. Acabou perdendo o acesso e sendo eliminada do Brasileiro da Série D nos pênaltis. Apesar de alguns atletas importantes terem saído, manteve a base da equipe e vem fazendo um bom Campeonato Paulista, com jogadores conhecidos. Precisamos anular esses jogadores. Será um jogo extremamente difícil, mas apesar de estar jogando fora, o Vasco precisa valer a sua força, sua camisa. Temos que entrar mentalmente fortes para trazer essa classificação - acrescentou.
+ Vasco se prepara para estreia na Copa do Brasil contra a Ferroviária; Veja a lista de relacionados
O time desembarcou na tarde desta segunda em Campinas, onde fará uma atividade no CT do Guarani, na manhã de terça. Na parte da tarde, o grupo viaja em direção à Araraquara. A Comissão Técnica divulgou a lista de relacionados para o confronto decisivo, clique aqui para conferir.
Crédito: ZéRicardppreparaoVascoparaaestreianaCopadoBrasilcontraaFerroviária(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados