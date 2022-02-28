Zé Ricardo projeta estreia do Vasco na Copa do Brasil e prega atenção na decisão: 'Entrar mentalmente fortes'

Antes de embarcar para Campinas, o Vasco treinou no CT Moacyr Barbosa na manhã desta segunda. O técnico Zé Ricardo comandou a segunda atividade voltada para a estreia na Copa do Brasil, que está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, na Fonte Luminosa. Sem tempo para se lamentar pela derrota contra o Fluminense, o grupo participou de trabalhos físicos, técnicos e táticos, com o intuito de fortalecer a estratégia elaborada para o jogo. O Gigante da Colina terá a vantagem do empate no confronto. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis (GO) e Juazeirense (BA).

– Já vimos nessa primeira fase resultados que surpreenderam. A Copa do Brasil tem essa característica. Desde que as duas primeiras fases passaram a ser decididas em jogo único, vimos equipes muito tradicionais tropeçarem. O Vasco está se preparando o máximo que pode, pegando informações, assistindo aos jogos da Ferroviária. O Elano é um treinador que já está há bastante tempo na Ferroviária - afirmou o técnico Zé Ricardo, e emendou sobre o adversário:

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- A Ferroviária fez um final de temporada muito bom no ano passado. Acabou perdendo o acesso e sendo eliminada do Brasileiro da Série D nos pênaltis. Apesar de alguns atletas importantes terem saído, manteve a base da equipe e vem fazendo um bom Campeonato Paulista, com jogadores conhecidos. Precisamos anular esses jogadores. Será um jogo extremamente difícil, mas apesar de estar jogando fora, o Vasco precisa valer a sua força, sua camisa. Temos que entrar mentalmente fortes para trazer essa classificação - acrescentou.

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O time desembarcou na tarde desta segunda em Campinas, onde fará uma atividade no CT do Guarani, na manhã de terça. Na parte da tarde, o grupo viaja em direção à Araraquara. A Comissão Técnica divulgou a lista de relacionados para o confronto decisivo, clique aqui para conferir.