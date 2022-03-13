Zé Ricardo exalta atuação dos reservas na vitória do Vasco sobre o Resende: 'Tiramos coisas positivas'

A vitória do Vasco sobre o Resende, neste domingo, foi ainda mais saborosa para técnico Zé Ricardo, para além do resultado: é aniversário de 50 anos do treinador cruz-maltino, que poupou quase todos os titulares e viu os reservas darem conta do recado. Vitinho, por exemplo, estreou após dois meses fora por lesão; Vinícius foi relacionado pela primeira vez no ano. E ambos fizeram gols.- Tiramos coisas positivas. O primeiro de tudo foi dar oportunidade aos atletas que não tiveram oportunidade antes, e aumentar a minutagem de outros que estão voltando de contusões. A vitória dá uma confiança boa para esses atletas especificamente e, para nós da comissão técnica, tirarmos coisas boas, sem dúvida alguma - valorizou o treinador.