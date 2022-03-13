Zé Ricardo exalta atuação dos reservas na vitória do Vasco sobre o Resende: 'Tiramos coisas positivas'

A vitória do Vasco sobre o Resende, neste domingo, foi ainda mais saborosa para técnico Zé Ricardo, para além do resultado: é aniversário de 50 anos do treinador cruz-maltino, que poupou quase todos os titulares e viu os reservas darem conta do recado. Vitinho, por exemplo, estreou após dois meses fora por lesão; Vinícius foi relacionado pela primeira vez no ano. E ambos fizeram gols.- Tiramos coisas positivas. O primeiro de tudo foi dar oportunidade aos atletas que não tiveram oportunidade antes, e aumentar a minutagem de outros que estão voltando de contusões. A vitória dá uma confiança boa para esses atletas especificamente e, para nós da comissão técnica, tirarmos coisas boas, sem dúvida alguma - valorizou o treinador.
Durante a partida, o adversário deu alguns sustos. Contudo, o domínio do Vasco foi nítido.
- A equipe do Resende é muito bem treinada pelo Sandro. Apresentou dificuldades para muitos dos adversários no Campeonato Carioca, não à toa conseguiu a vaga na Copa do Brasil e está buscando na Série B. Acredito que foi um teste válido. Que bom que tenha saído num dia especial para mim. Dá um pouco mais de alegria para comemorar com a família - valorizou.
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O Vasco encara, agora, o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. A disputa vai começar nesta quarta-feira.