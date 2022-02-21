Zé Ricardo destaca esforço dos jogadores do Vasco pelas vitórias: 'Têm se dedicado de corpo e alma'

Oito jogos. Seis vitórias, um empate e uma derrota. Classificação encaminhada à semifinal do Campeonato Carioca. O ataque do Vasco é o melhor da competição e a defesa mostrou evolução recente. Tudo construído com bastante esforço. É o que garante o técnico Zé Ricardo.- Posso garantir que é um grupo de homens, verdadeiramente, com todas as letras. Têm se dedicado de corpo e alma, vivem o Vasco da Gama, gostam de estar juntos. Gostam de chegar cedo e, acaba o treino, muitos deles ficam, conversam, buscam conhecer um pouco mais o dia a dia do clube - explicou o treinador após a vitória sobre o Audax. E completou: