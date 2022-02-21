Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Ricardo destaca esforço dos jogadores do Vasco pelas vitórias: 'Têm se dedicado de corpo e alma'
futebol

Zé Ricardo destaca esforço dos jogadores do Vasco pelas vitórias: 'Têm se dedicado de corpo e alma'

Jogadores do Cruz-Maltino estão no início do trabalho do novo comandante. Time está praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Carioca...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 00:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 00:27
Oito jogos. Seis vitórias, um empate e uma derrota. Classificação encaminhada à semifinal do Campeonato Carioca. O ataque do Vasco é o melhor da competição e a defesa mostrou evolução recente. Tudo construído com bastante esforço. É o que garante o técnico Zé Ricardo.- Posso garantir que é um grupo de homens, verdadeiramente, com todas as letras. Têm se dedicado de corpo e alma, vivem o Vasco da Gama, gostam de estar juntos. Gostam de chegar cedo e, acaba o treino, muitos deles ficam, conversam, buscam conhecer um pouco mais o dia a dia do clube - explicou o treinador após a vitória sobre o Audax. E completou:
- Estamos formando uma equipe forte de cabeça e um grupo que, certamente, vai dar alegrias para a torcida do Vasco. Possíveis reforços devem acontecer, mas sempre com critério dentro daquilo que o clube pode oferecer e cumprir - finalizou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O próximo compromisso do Vasco é neste sábado, contra o Fluminense.
Crédito: ZéRicardoestánasegundapassagemcomotécnicodoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados