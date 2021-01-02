Zé Rafael volta e Veron participa de treino na preparação do Palmeiras para enfrentar River Plate

Após um dia de descanso para a virada de ano, 2021 começou para o elenco do Verdão. Com o confronto diante do River Plate pela semifinal da Libertadores batendo na porta, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol na tarde deste sábado (2) e Abel Ferreira contou com Zé Rafael, um importante reforço, na atividade de quase duas horas no CT da Barra Funda.
O Palmeiras retorna neste domingo (3) à Academia de Futebol para a penúltima atividade antes da viagem para Buenos Aires, que deve acontecer na segunda-feira (4), após o almoço.