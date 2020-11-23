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futebol

Zé Rafael se recupera e Palmeiras se prepara para duelo diante do Delfín

Recuperado de um entorse no tornozelo, camisa 8 participou do coletivo promovido por Abel Ferreira na Academia de Futebol e deve voltar ao time titular no Equador
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Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta segunda-feira (23), na Academia de Futebol, visando a preparação para o importante duelo diante com o Delfín, na próxima quarta-feira (25), em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2020.
A grande novidade do dia no CT alviverde foi a presença do meia Zé Rafael em campo. Um dos pilares do Palmeiras de Abel Ferreira, o camisa 8 se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo, causado ainda no duelo diante do Ceará, no Allianz Parque, há duas semanas.
Zé Rafael participou normalmente da atividade tática comandada por Abel e sua comissão técnica, e deve voltar ao time titular alviverde após cumprir suspensão automática no Brasileirão no último final de semana, contra o Goiás.Rony, Gabriel Silva e Danilo também participaram do treino e devem estar na lista de relacionados para a estreia do técnico português na competição continental.
Sem atacantes do elenco profissional disponíveis, Fabrício treinou com o grupo e deve brigar pela titularidade com Gabriel Silva no comando de ataque alviverde.
Abel Ferreira comanda a sua última atividade nesta terça-feira (24), às 10h (horário de Brasília), na Academia de Futebol, antes da delegação palmeirense embarcar para o Equador, onde o clube encara o Delfín no dia seguinte.

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