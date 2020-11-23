Zé Rafael se recupera e Palmeiras se prepara para duelo diante do Delfín

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde desta segunda-feira (23), na Academia de Futebol, visando a preparação para o importante duelo diante com o Delfín, na próxima quarta-feira (25), em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2020.

A grande novidade do dia no CT alviverde foi a presença do meia Zé Rafael em campo. Um dos pilares do Palmeiras de Abel Ferreira, o camisa 8 se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo, causado ainda no duelo diante do Ceará, no Allianz Parque, há duas semanas.

Zé Rafael participou normalmente da atividade tática comandada por Abel e sua comissão técnica, e deve voltar ao time titular alviverde após cumprir suspensão automática no Brasileirão no último final de semana, contra o Goiás.Rony, Gabriel Silva e Danilo também participaram do treino e devem estar na lista de relacionados para a estreia do técnico português na competição continental.

Sem atacantes do elenco profissional disponíveis, Fabrício treinou com o grupo e deve brigar pela titularidade com Gabriel Silva no comando de ataque alviverde.